Tąpnięcie po Crimson Desert. Akcje lecą w dół

Jak jest? Cóż, nawet nieźle, ale jednocześnie nie tak dobrze, jak oczekiwano. Giełda zaś nie pozostała obojętna na taki rozwój wypadków.

Wartość twórców Crimson Desert w jedną noc spadła o 1/3

Pierwsze recenzje, które do nas spłynęły, wskazują, iż Crimson Desert to gra bardzo dobra, ale jednocześnie nie rewelacyjna. W momencie pisania tego tekstu średnia na Openciritcu w przypadku produkcji Pearl Abyss to 80/100, podczas gdy Metacritic wskazuje na 78/100. Tymczasem spodziewano się raczej not 9 i 10, można zatem mówić o pewnym rozczarowaniu. Co więcej, natychmiast gdy zaczęły pojawiać się pewne recenzje, wywołały prawdziwy wstrząs na południowokoreańskiej giełdzie. Wystarczyła jedna noc, by wartość całej spółki spadła o niemal 1/3 względem tego, co było jeszcze przed zdjęciem embarga.