Następca Mass Effect pokazuje pazur. Nowy zwiastun Exodus skupia się na walce

Mikołaj Ciesielski
2026/05/08 13:15
Archetype Entertainment dzieli się kolejnymi ujęciami z nowego RPG w klimatach science fiction.

Kilka dni temu mieliśmy okazję zobaczyć, jak w Exodus prezentuje się system dialogów. Twórcy wspomnianej produkcji najwidoczniej nie zamierzają jednak zwalniać tempa. W sieci pojawił się bowiem kolejny gameplay trailer z nadchodzącego RPG w klimatach science fiction rozwijanego przez studio Archetype Entertainment.

Zgodnie z przekazanymi informacjami najnowszy zwiastun Exodus przenosi graczy w głąb Ghost City – zakopanych ruin, które stanowią pozostałości po obcym gatunku o nazwie Celestials. Pierwsza materiału część skupia się na eksploracji i odblokowaniu z pozoru niedostępnego przejścia. W drugiej części trailera akcja nabiera natomiast tempa.

Jun Aslan – główny bohater gry – wraz ze swoimi towarzyszami trafią bowiem na grupę wrogów. Udostępnione przez twórców fragmenty rozgrywki pozwalają natomiast rzucić okiem na system walki oraz umiejętności protagonisty i jego kompanów. Deweloperzy ze studia Archetype Entertainment zaznaczają również, że prace nad grą cały czas trwają, a więc udostępnione ujęcia mogą w pełni nie oddawać tego, jak wspomniany tytuł będzie prezentować się w dniu premiery.

Na koniec przypomnijmy, że Exodus powstaje z myślą o komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Deweloperzy ze studia Archetype Entertainment zapowiadają, że gra zadebiutuje na wymienionych platformach na początku 2027 roku. Dokładna data premiery nie jest jednak jeszcze znana.

Źródło:https://youtu.be/bS_u_dHiyg0

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

