Następca Mass Effect pokazuje pazur. Nowy zwiastun Exodus skupia się na walce

Kilka dni temu mieliśmy okazję zobaczyć, jak w Exodus prezentuje się system dialogów. Twórcy wspomnianej produkcji najwidoczniej nie zamierzają jednak zwalniać tempa. W sieci pojawił się bowiem kolejny gameplay trailer z nadchodzącego RPG w klimatach science fiction rozwijanego przez studio Archetype Entertainment.

Exodus z kolejną prezentacją systemu walki. Twórcy opublikowali nowy gameplay trailer

Zgodnie z przekazanymi informacjami najnowszy zwiastun Exodus przenosi graczy w głąb Ghost City – zakopanych ruin, które stanowią pozostałości po obcym gatunku o nazwie Celestials. Pierwsza materiału część skupia się na eksploracji i odblokowaniu z pozoru niedostępnego przejścia. W drugiej części trailera akcja nabiera natomiast tempa.