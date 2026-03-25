Nawet kierownik marketingu z 400 godzinami w Crimson Desert nie miał o tym pojęcia. Gracze dokonali wyjątkowego odkrycia

Mikołaj Berlik
2026/03/25 13:00
Twórcy Crimson Desert nie wiedzieli o tej mechanice.

Nawet po setkach godzin spędzonych w świecie Crimson Desert, gra potrafi zaskoczyć najbardziej wtajemniczonych. Okazuje się, że najnowszy hit od Pearl Abyss skrywa systemy interakcji, których nie powstydziłyby się ostatnie odsłony serii Zelda, a nawet sami twórcy gry nie zdołali ich odkryć.

Marketingowiec Crimson Desert zszokowany „słonecznym” trikiem po 400 godzinach gry

Will Power, dyrektor PR i marketingu w Pearl Abyss, przyznał na Twitterze, że mimo spędzenia w grze 400 godzin, nie miał pojęcia o ukrytej mechanice gotowania. Odkrycie społeczności ujawniło niecelowy “realizm” świata. Trik, który wywołał poruszenie, dotyczy kreatywnego wykorzystania zdolności Blinding Flash (Oślepiający Błysk). Jest to umiejętność zdobywana na wczesnym etapie głównego wątku fabularnego, służąca zazwyczaj do ogłuszania przeciwników promieniami słońca. Jednak, jak zauważyli gracze (m.in. profil TheGameVerse), moc ta ma również zastosowanie kulinarne.

Jeśli nie mamy pod ręką stanowiska do gotowania, wystarczy wyrzucić surowe składniki na ziemię, a skierowanie promienia Blinding Flash bezpośrednio na jedzenie sprawia, że zostaje ono błyskawicznie upieczone.

Trik szybko zdobył popularność i dotarł do Willa Power, który skomentował to w następujący sposób: „Zabawne jest to, że mam jakieś 400h w grze i nawet o tym nie wiedziałem. Dlatego mówiłem, że tak bardzo ekscytuje mnie uczenie się nowych rzeczy od społeczności! Jesteście niesamowici”.

Crimson Desert zadebiutowało 19 marca na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. W naszej recenzji tytuł otrzymał notę 8 na 10.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/open-world/even-the-crimson-desert-marketing-lead-with-400-hours-in-the-open-world-game-is-stunned-to-learn-this-neat-cooking-tip-im-so-excited-to-learn-things-from-the-community/

