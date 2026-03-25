Nawet kierownik marketingu z 400 godzinami w Crimson Desert nie miał o tym pojęcia. Gracze dokonali wyjątkowego odkrycia

Nawet po setkach godzin spędzonych w świecie Crimson Desert, gra potrafi zaskoczyć najbardziej wtajemniczonych. Okazuje się, że najnowszy hit od Pearl Abyss skrywa systemy interakcji, których nie powstydziłyby się ostatnie odsłony serii Zelda, a nawet sami twórcy gry nie zdołali ich odkryć.

Marketingowiec Crimson Desert zszokowany „słonecznym” trikiem po 400 godzinach gry

Will Power, dyrektor PR i marketingu w Pearl Abyss, przyznał na Twitterze, że mimo spędzenia w grze 400 godzin, nie miał pojęcia o ukrytej mechanice gotowania. Odkrycie społeczności ujawniło niecelowy “realizm” świata. Trik, który wywołał poruszenie, dotyczy kreatywnego wykorzystania zdolności Blinding Flash (Oślepiający Błysk). Jest to umiejętność zdobywana na wczesnym etapie głównego wątku fabularnego, służąca zazwyczaj do ogłuszania przeciwników promieniami słońca. Jednak, jak zauważyli gracze (m.in. profil TheGameVerse), moc ta ma również zastosowanie kulinarne.