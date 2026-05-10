Na PC, Xbox i PS5 zagrasz za darmo w nową strzelankę FPP. Tylko dlaczego jest w niej tak ciemno?

Blindfire równolegle trafiło na trzy platformy w modelu free-to-play. Możecie więc sprawdzić tę nietypową sieciową strzelankę bez żadnych opłat.

Równolegle na trzech platformach — PC, Xboxie i PlayStation 5 — pojawiła się nowa gra free-to-play, w którą, a jakże, możecie zagrać całkowicie za darmo. Mowa o Blindfire, czyli sieciowej strzelance FPP od studia Double Eleven. Produkcja właśnie otrzymała swoją „finalną aktualizację”, po której twórcy postanowili całkowicie porzucić płatny model i udostępnić grę wszystkim zainteresowanym bez opłat. Przyglądamy się jej nieco bliżej. Blindfire do zagrania za darmo na PC, Xbox i PS5 Blindfire wyróżnia się dość nietypowym pomysłem. Akcja rozgrywa się bowiem w niemal całkowicie ciemnych arenach, a gracze muszą polegać przede wszystkim na dźwięku, orientacji przestrzennej i specjalnych gadżetach pomagających wykrywać przeciwników. Twórcy postawili więc bardziej na napięcie i wyczucie niż klasyczne szybkie strzelanie znane z wielu popularnych FPS-ów.

Na Steam opinie o grze są obecnie mieszane i jak na razie bazują na zaledwie 35 recenzjach użytkowników. Można potraktować to jako pewien sygnał ostrzegawczy, choć z drugiej strony trudno mówić tutaj o dużym ryzyku — zwłaszcza że Blindfire jest teraz całkowicie darmowe. Na Xbox Store produkcja ma ocenę 3/5 gwiazdek, a w PlayStation Store utrzymuje wynik około 70%. Warto przekonać się samemu, z czym mamy do czynienia.

Wygląda jednak na to, że przejście z płatnego wczesnego dostępu do modelu darmowego jest okraszony goryczą. Gra nie budziła większego zainteresowania i groziło jej zamknięcie. Co ciekawe, studio Double Eleven nie zdecydowało się wyłączyć serwerów, mimo że projekt najwyraźniej nie odniósł większego sukcesu finansowego. Twórcy podkreślają, że są dumni z gry i nie chcieli całkowicie „uśmiercać” produkcji, nad którą pracowali przez długi czas. Serwery mają więc pozostać aktywne bezterminowo. To sprawia, że właśnie teraz może być najlepszy moment, by sprawdzić Blindfire. Darmowy model może przyciągnąć nową falę graczy, a sama koncepcja walki w ciemności brzmi na tyle nietypowo, że wielu fanów FPS-ów może chcieć dać tej produkcji szansę — nawet jeśli wcześniej przeszła ona trochę pod radarem.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










