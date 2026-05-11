Ogromna wpadka przed wielkimi premierami. Forza Horizon 6 i LEGO Batman trafiły w ręce graczy o wiele za wcześnie

Ktoś popełnił ewidentnie wielki błąd.

Na kilka dni przed oficjalnym debiutem dwóch wyczekiwanych produkcji doszło do poważnych wpadek. Zarówno Forza Horizon 6, jak i LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza zostały udostępnione graczom przed planowaną premierą. Forza Horizon 6 i LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza trafiły w ręce pierwszych graczy na długo przed premierą W przypadku Forzy Horizon 6 problem dotyczył platformy Steam. Według doniesień pliki gry zostały omyłkowo opublikowane w usłudze Valve, co pozwoliło użytkownikom na ich pobranie jeszcze przed debiutem. Informacje szybko pojawiły się w serwisie SteamDB, a temat błyskawicznie podchwyciły społeczności internetowe, w tym fora i subreddity poświęcone piractwu.

Z relacji użytkowników wynika, że część osób miała nie tylko pobrać pliki, ale również uruchomić grę. Pojawiły się nawet doniesienia o złamaniu zabezpieczeń i możliwości normalnej rozgrywki, choć nie wiadomo, czy wyciek obejmuje kompletną wersję. Microsoft oraz Playground Games nie odnieśli się jeszcze do całej sytuacji. Wczytywanie ramki mediów. Do podobnej pomyłki doszło również w przypadku LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza. Na konsolach Xbox rozpoczęto wstępne pobieranie gry, ale po zakończeniu części instalacji niektórzy użytkownicy odkryli, że produkcja uruchamia się bez żadnych ograniczeń.

Pierwsze informacje pojawiły się na Reddicie, gdzie gracze relacjonowali, że po osiągnięciu statusu gotowego do uruchomienia mogli rozpocząć zabawę. Sytuację potwierdził Wario64, który poinformował, że dostęp do gry uzyskali także użytkownicy aktywujący cyfrowe kody zakupione w Walmart. Wczytywanie ramki mediów. W sieci pojawiły się już pierwsze komentarze dotyczące działania produkcji. Według jednego z graczy nowe LEGO Batman działa płynnie w 60 klatkach na sekundę w trybie wydajności, przynajmniej na początku kampanii. Warner Bros. Games oraz TT Games nie skomentowały jeszcze całej sytuacji. Wygląda jednak na to, że Microsoft zareagował i zablokował dalszy dostęp. Osoby, które wcześniej pobrały grę i pozostaną offline, mogą jednak ukończyć całą przygodę bez przeszkód.

