Gracze Crimson Desert tracą tu nawet 20 minut. A wystarczy jeden trik

O tym, jak wiele rzeczy jest do zrobienia w Crimson Desert, napisano już wiele. Są jednak zadanie łatwiejsze i trudniejsze. Szybkie i bardziej żmudne.
Nie zawsze jednak musimy przebijać się przez tabuny przeciwników. Zdarza się, że są też inne rozwiązania.
Po co eliminować 200 rywali, jak można… zniszczyć 3 struktury
Jeżeli gracie w Crimson Desert, to niewykluczone, że wykonujecie już wątek fabularny House Roberts. Jeżeli tak, to w pewnym momencie, a konkretnie bossa Marni's Excavatron, pojawia się poboczna misja o nazwie Sealed in Stone. Ta w swoich założeniach jest bardzo prosta, bo wystarczy jedynie pokonać wszystkich bandytów skupionych wokół kamieniołomu Karin Quarry. Nad naszą głową wyświetla się wówczas pasek postępu, informujący nas o tym, ilu jeszcze niemilców musimy posłać na tamten świat. Diabeł tkwi jednak w szczegółach. Mianowie – rzeczony pasek wlecze się diabelnie wolno, przez co momentami można mieć wrażenie, że pomimo kolejnych eliminacji nie posuwamy się naprzód.
Wszystko dlatego, że każdy wróg “wart” jest około 0,5% paska. Po szybkim przeliczeniu oznacza to, że aby osiągnąć 100%, musimy pokonać aż 200 bandytów i dopiero wtedy gra uzna, że udanie wyczyściliśmy cały kamieniołom. To żmudne wyzwanie może zająć nawet 20 minut, czyli niemało – szczególnie dla kogoś, kto nie ma możliwości poświęcić pół dnia na grę. Tymczasem okazuje się, że ta rzeź wcale nie jest konieczna i można ją pominąć za pomocą pewnego sprytnego skrótu. Uwagę na całą sprawę zwrócił użytkownik Reddita o nicku Glittering-Lunch1778, odpowiadając na jeden z postów narzekających na Sealed in Stone.
Okazuje się, że wybijanie pojedynczych wrogów wcale nie jest konieczne. Nad opisem misji wymieniono bowiem 3 lokacje, tj. Infirmary, Timber Warehouse oraz Barracks. I to one są tutaj kluczowe, bo Glittering-Lunch1778 poinformował, że wcale nie chodzi o to, że w ich okolicach mamy eksterminować oponentów. Zamiast tego możemy zniszczyć każdą ze wspomnianych struktur, co natychmiastowo odejmie około 1/3 paska postępu misji. Pomocna w przypadku tego, jak i innych podobnych zadań może być umiejętność Blinding Light. Za jej pomocą bowiem podświetlimy konkretne obiekty na czerwono, co powinno pozwolić nam na zaoszczędzenie mnóstwa czasu.