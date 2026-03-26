Gracze Crimson Desert tracą tu nawet 20 minut. A wystarczy jeden trik

O tym, jak wiele rzeczy jest do zrobienia w Crimson Desert, napisano już wiele. Są jednak zadanie łatwiejsze i trudniejsze. Szybkie i bardziej żmudne.

Nie zawsze jednak musimy przebijać się przez tabuny przeciwników. Zdarza się, że są też inne rozwiązania. Po co eliminować 200 rywali, jak można… zniszczyć 3 struktury Jeżeli gracie w Crimson Desert, to niewykluczone, że wykonujecie już wątek fabularny House Roberts. Jeżeli tak, to w pewnym momencie, a konkretnie bossa Marni's Excavatron, pojawia się poboczna misja o nazwie Sealed in Stone. Ta w swoich założeniach jest bardzo prosta, bo wystarczy jedynie pokonać wszystkich bandytów skupionych wokół kamieniołomu Karin Quarry. Nad naszą głową wyświetla się wówczas pasek postępu, informujący nas o tym, ilu jeszcze niemilców musimy posłać na tamten świat. Diabeł tkwi jednak w szczegółach. Mianowie – rzeczony pasek wlecze się diabelnie wolno, przez co momentami można mieć wrażenie, że pomimo kolejnych eliminacji nie posuwamy się naprzód.

Wszystko dlatego, że każdy wróg “wart” jest około 0,5% paska. Po szybkim przeliczeniu oznacza to, że aby osiągnąć 100%, musimy pokonać aż 200 bandytów i dopiero wtedy gra uzna, że udanie wyczyściliśmy cały kamieniołom. To żmudne wyzwanie może zająć nawet 20 minut, czyli niemało – szczególnie dla kogoś, kto nie ma możliwości poświęcić pół dnia na grę. Tymczasem okazuje się, że ta rzeź wcale nie jest konieczna i można ją pominąć za pomocą pewnego sprytnego skrótu. Uwagę na całą sprawę zwrócił użytkownik Reddita o nicku Glittering-Lunch1778, odpowiadając na jeden z postów narzekających na Sealed in Stone.

Okazuje się, że wybijanie pojedynczych wrogów wcale nie jest konieczne. Nad opisem misji wymieniono bowiem 3 lokacje, tj. Infirmary, Timber Warehouse oraz Barracks. I to one są tutaj kluczowe, bo Glittering-Lunch1778 poinformował, że wcale nie chodzi o to, że w ich okolicach mamy eksterminować oponentów. Zamiast tego możemy zniszczyć każdą ze wspomnianych struktur, co natychmiastowo odejmie około 1/3 paska postępu misji. Pomocna w przypadku tego, jak i innych podobnych zadań może być umiejętność Blinding Light. Za jej pomocą bowiem podświetlimy konkretne obiekty na czerwono, co powinno pozwolić nam na zaoszczędzenie mnóstwa czasu. Crimson Desert zadebiutowało na rynku 19 marca, ukazując się na komputerach osobistych oraz na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. W naszej niedawnej recenzji produkcja ta otrzymała notę 8 na 10. Crimson Desert nie zwalnia tempa. Twórcy chwalą się milionami sprzedanych kopii

