Control z nowymi wynikami sprzedaży. Remedy Entertainment może być zadowolone

W listopadzie ubiegłego roku Remedy Entertainment potwierdziło, że pracuje nad Control 2. Tymczasem okazuje się, że wydane w 2019 roku Control osiągnęło kolejny kamień milowy. Firma Digital Bros – właściciel 505 Games, które jest wydawcą produkcji fińskiego studia – opublikowała nowy raport finansowy. Dzięki udostępnionym dokumentom poznaliśmy natomiast najnowsze wyniki sprzedaży przygód Jesse Faden.

Sprzedaż Control przekroczyła 3 miliony egzemplarzy

Okazuje się, że sprzedaż Control – od momentu premiery, która miała miejsce w sierpniu 2019 roku – przekroczyła 3 miliony egzemplarzy. To jednak nie koniec dobrych wiadomości. Firma Digital Bros ujawniła bowiem, że produkcja Remedy Entertainment wygenerowała również 92 miliony euro przychodu. Zarówno deweloperzy, jak i wydawca mają więc powody do zadowolenia.



Warto dodać, że wspomniane na początku wiadomości Control 2 nie jest jedynym projektem osadzonym w uniwersum Control, który znajduje się obecnie w produkcji. Remedy Entertainment pracuje bowiem również nad grą o kodowej nazwie Condor, która ma być kooperacyjną strzelanką PvE stanowiącą „rozszerzenie marki”.



Na koniec przypomnijmy, że Control zadebiutowało na rynku w sierpniu 2019 roku na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Obecnie gra dostępna jest również na PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch (Cloud). Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Remedy Entertainment, to zapraszamy do lektury: Słyszeliście o nowym połączeniu Quantum Break z Resident Evil 2? – recenzja Control.