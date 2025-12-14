41 lat temu doszło do wielkiego pojedynku oczekiwanych filmów science fiction. Oba potężnie rozczarowały fanów

Dokładnie 41 lat temu, czyli 14 grudnia 1984 roku, do kin trafiły dwie produkcje science fiction, na które fani czekali długimi latami i to z ogromnymi nadziejami. Adaptacje powieści Franka Herberta i George’a Orwella miały zdefiniować dekadę i pokazać, że ambitna literatura gatunkowa może z powodzeniem zostać zaadaptowana na język filmowy i to w formie ówczesnych blockbusterów. Zamiast sukcesu, o który pisano by latami, pojawiło się jedynie gorzkie rozczarowanie, a oba filmy bardzo szybko stały się symbolami zmarnowanego potencjału.

Diuna i 1984 zadebiutowały w tym samym dniu, ale okazały się kinowymi porażkami

W kinach zadebiutowała wówczas Diuna, reżyserowana przez Davida Lyncha. Projekt od początku balansował pomiędzy artystyczną wizją a ambicjami stworzenia widowiska na miarę wielkiego hitu. Efekt końcowy okazał się chaotyczny, przeładowany wizualnie i trudny w odbiorze nawet dla widzów znających książkowy pierwowzór Herberta. Ingerencje producentów sprawiły, że rozbudowana opowieść została brutalnie skrócona, a narrację próbowano ratować nachalnymi komentarzami z offu. Film nie spełnił oczekiwań ani fanów, ani szerokiej publiczności, a sam David Lynch przez lata dystansował się od tego tytułu.