Control 2 oficjalnie. Remedy Entertainment zdradza pierwsze szczegóły

Twórcy potwierdzili, że projekt będzie powstawać we współpracy z 505 Games – firma zajmie się m.in. wydaniem gry na konsolach. Dowiedzieliśmy się też, że budżet produkcji ma oscylować w wysokości 50 milionów euro. Remedy Entertainment zachowa pełne prawa do marki i podzieli się kosztami oraz wygenerowanymi przychodami z 505 Games (50/50). Na oficjalnej stronie Remedy pojawiła się grafika koncepcyjna, którą możecie zobaczyć poniżej. Control 2 zadebiutuje zarówno na komputerach osobistych, jak i konsolach PlayStation 5 oraz Xboksach Series X/S. Pozostaje jedynie czekać!

Przypomnijmy, że pierwotnie Control zadebiutowało na rynku 27 sierpnia 2019 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Dwanaście miesięcy później pojawiła się edycja Ultimate, która zapewniła graczom dostęp do wszystkich dodatków (The Foundation oraz AWE). Zainteresowanych zapraszamy do lektury naszej recenzji.