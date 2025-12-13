Wyczekiwana kontynuacja arcydzieła science fiction z ważną zmianą. Aktor potwierdził to, o czym mówiło się od miesięcy

Diuna: Część trzecia doczeka się sporego przeskoku czasowego
Chalamet zdradził, że różnica wieku bohatera wyniesie około piętnastu do dwudziestu lat, co ma przełożyć się na wyraźną zmianę w charakterze jego postaci. Zapowiada to nie tylko dojrzalsze decyzje, lecz także konsekwencje wizji przyszłości, które wcześniej próbował powstrzymać. Tym razem Paul ma być już uwięziony w losie, który przewidział, co nada historii emocjonalnie cięższy ton.
Ma dojść do wyraźnej zmiany postaci. Gram bohatera starszego o piętnaście, dwadzieścia lat.
Aktor przyznał też, że metamorfoza dotyczy nie tylko psychiki. W trzeciej części zobaczymy Paula w zupełnie nowej fryzurze, co okazało się efektem intensywnych dyskusji na planie. Początkowo włosy miały być dłuższe, jednak reżyser naciskał na radykalne skrócenie, a Chalamet próbował negocjować każdy kolejny centymetr.
Zrobiliśmy strzyżenie na trzy milimetry. Reżyser chciał jeszcze krócej, półtora, potem jeden. W końcu błagałem, żeby zostawić to w spokoju. Wszyscy jesteśmy dziwnie przywiązani do włosów. To trochę jak część naszej osobowości.
Za kamerą ponownie stanął Denis Villeneuve. Do swoich ról wracają: Zendaya jako Chani, Rebecca Ferguson jako Lady Jessica, Florence Pugh jako księżniczka Irulan, Josh Brolin jako Gurney Halleck, Jason Momoa jako Duncan Idaho, Anya Taylor-Joy jako Alia Atryda oraz Javier Bardem jako Stilgar. Wśród nowych twarzy pojawią się: Robert Pattinson jako Scytale, Nakoa-Wolf Momoa jako Leto II oraz Ida Brooke jako Ghanima Atryda.
Przypomnijmy, że oficjalnie premiera filmu nadal zaplanowana jest na 18 grudnia 2026 roku.
