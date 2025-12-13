Wyczekiwana kontynuacja arcydzieła science fiction z ważną zmianą. Aktor potwierdził to, o czym mówiło się od miesięcy

Diuna: Część trzecia to jedna z najbardziej oczekiwanych produkcji science fiction przyszłego roku. Warner Bros. rozważa, aby przyśpieszyć premierę filmu i uniknąć bezpośredniego starcia z Avengers: Doomsday. Szczególnie że film zaskoczy widzów, którzy nie mieli okazji przeczytać jeszcze książkowego oryginału, gdyż jego akcja rozgrywać się będzie 15-20 lat po poprzedniej części. Potwierdził to Timothée Chalamet, który wciela się w Paula Atrydę i zapewnił fanów, że trzecia odsłona Diuny rozpocznie się dużym przeskokiem czasowym.

Diuna: Część trzecia doczeka się sporego przeskoku czasowego

Chalamet zdradził, że różnica wieku bohatera wyniesie około piętnastu do dwudziestu lat, co ma przełożyć się na wyraźną zmianę w charakterze jego postaci. Zapowiada to nie tylko dojrzalsze decyzje, lecz także konsekwencje wizji przyszłości, które wcześniej próbował powstrzymać. Tym razem Paul ma być już uwięziony w losie, który przewidział, co nada historii emocjonalnie cięższy ton.