Wyczekiwana kontynuacja arcydzieła science fiction z ważną zmianą. Aktor potwierdził to, o czym mówiło się od miesięcy

Radosław Krajewski
2025/12/13 14:00
0
0

Fani książek mogli się tego spodziewać.

Diuna: Część trzecia to jedna z najbardziej oczekiwanych produkcji science fiction przyszłego roku. Warner Bros. rozważa, aby przyśpieszyć premierę filmu i uniknąć bezpośredniego starcia z Avengers: Doomsday. Szczególnie że film zaskoczy widzów, którzy nie mieli okazji przeczytać jeszcze książkowego oryginału, gdyż jego akcja rozgrywać się będzie 15-20 lat po poprzedniej części. Potwierdził to Timothée Chalamet, który wciela się w Paula Atrydę i zapewnił fanów, że trzecia odsłona Diuny rozpocznie się dużym przeskokiem czasowym.

Diuna: Część druga
Diuna: Część druga

Diuna: Część trzecia doczeka się sporego przeskoku czasowego

Chalamet zdradził, że różnica wieku bohatera wyniesie około piętnastu do dwudziestu lat, co ma przełożyć się na wyraźną zmianę w charakterze jego postaci. Zapowiada to nie tylko dojrzalsze decyzje, lecz także konsekwencje wizji przyszłości, które wcześniej próbował powstrzymać. Tym razem Paul ma być już uwięziony w losie, który przewidział, co nada historii emocjonalnie cięższy ton.

Ma dojść do wyraźnej zmiany postaci. Gram bohatera starszego o piętnaście, dwadzieścia lat.

Aktor przyznał też, że metamorfoza dotyczy nie tylko psychiki. W trzeciej części zobaczymy Paula w zupełnie nowej fryzurze, co okazało się efektem intensywnych dyskusji na planie. Początkowo włosy miały być dłuższe, jednak reżyser naciskał na radykalne skrócenie, a Chalamet próbował negocjować każdy kolejny centymetr.

Zrobiliśmy strzyżenie na trzy milimetry. Reżyser chciał jeszcze krócej, półtora, potem jeden. W końcu błagałem, żeby zostawić to w spokoju. Wszyscy jesteśmy dziwnie przywiązani do włosów. To trochę jak część naszej osobowości.

GramTV przedstawia:

Za kamerą ponownie stanął Denis Villeneuve. Do swoich ról wracają: Zendaya jako Chani, Rebecca Ferguson jako Lady Jessica, Florence Pugh jako księżniczka Irulan, Josh Brolin jako Gurney Halleck, Jason Momoa jako Duncan Idaho, Anya Taylor-Joy jako Alia Atryda oraz Javier Bardem jako Stilgar. Wśród nowych twarzy pojawią się: Robert Pattinson jako Scytale, Nakoa-Wolf Momoa jako Leto II oraz Ida Brooke jako Ghanima Atryda.

Przypomnijmy, że oficjalnie premiera filmu nadal zaplanowana jest na 18 grudnia 2026 roku.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

