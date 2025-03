Ghost of Yotei nie zaliczy opóźnienia. Sucker Punch potwierdza termin premiery

Następca Ghost of Tsushima z potwierdzonym terminem premiery.

We wrześniu ubiegłego roku zobaczyliśmy pierwszy zwiastun Ghost of Yotei. Do tej pory dowiedzieliśmy się między innymi, że Sucker Punch zamierza zapewnić graczom „większą kontrolę” nad historią i unikać powtarzalności. Teraz pojawiły się dobre wieści dla wszystkich oczekujących na tytuł.