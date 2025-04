PlayStation Ikon tanio w Empiku. Świecąca podstawka w dobrej cenie

Jeżeli uwielbiacie markę PlayStation i chcecie to wyeksponować w swoim domu, to jednym z pierwszych kroków, oprócz rzecz jasna posiadania samej konsoli od Sony, powinien być zakup specjalnej świecącej podstawki na pada z motywem sprzętu. Właśnie teraz w sklepie Empik trwa promocja na PlayStation Ikon, czyli licencjonowany stojak stworzony przez firmę Exquisite Gaming, który służy do położenia na nim pada, słuchawek lub smartfona.

PlayStation Ikon w promocji w sklepie Empik

Stojak wyróżnia się lampką, dzięki czemu symbole znane z PlayStation można podświetlić na niebiesko za sprawą diod LED. Urządzenie zostało stworzone zgodnie z opatentowanym przez firmę systemem R.E.S.T., który gotowy jest pomieścić najróżniejsze urządzenia, jak wspomniany pad, czy słuchawki. Nie tylko firmy PlayStation, ale również dowolnych urządzeń, również tych od Microsoftu. Do PlayStation Ikon można podłączyć podstawkę ładującą SP2 Powerstand, aby naładować swoje sprzęty.

PlayStation Ikon - 119,89 zł (promocja z 146,89 zł)