Intergalactic: The Heretic Prophet jest „niesamowite”. Naughty Dog posiada już grywalną wersję

Neil Druckmann podgrzewa atmosferę wokół nowej produkcji twórców Uncharted i The Last of Us.

Według ostatnich doniesień na premierę Intergalactic: The Heretic Prophet będzie trzeba trochę poczekać. Wygląda jednak na to, że prace nad nową grą Naughty Dog przebiegają sprawnie. Neil Druckmann ujawnił bowiem, że studio posiada już grywalną wersję wspomnianej produkcji. Neil Druckmann wspomina o pracach nad Intergalactic: The Heretic Prophet Redakcja IGN miała okazję porozmawiać z Neilem Druckmannem w trakcie wydarzenia z okazji nadchodzącej premiery drugiego sezonu serialu The Last of Us. Podczas wywiadu przedstawiciel Naughty Dog wspomniał jednak również o Intergalactic: The Heretic Prophet. Okazuje się, że wspomniana produkcja jest już ogrywana przez członków zespołu.

Powiem, że gramy w [Intergalactic: The Heretic Prophet – dop. red.] w biurze i gra jest niesamowita. Jest naprawdę dobra Jestem bardzo podekscytowany, że w końcu mogliśmy zaprezentować fragment rozgrywki ludziom, ale pokazaliśmy tylko wierzchołek góry lodowej. Gra sięga dużo głębiej – powiedział Druckmann.

Niestety przedstawiciel Naughty Dog nie podzielił się żadnymi dodatkowymi szczegółami na temat Intergalactic: The Heretic Prophet. Zainteresowanym nie pozostaje więc nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać kolejnych informacji dotyczących nowej produkcji twórców serii Uncharted oraz The Last of Us. Na koniec przypomnijmy, że Intergalactic: The Heretic Prophet powstaje z myślą o PlayStation 5. Zgodnie z przekazanymi informacjami akcja gry toczy się tysiące lat w przyszłości, a w trakcie rozgrywki gracze będą mieli okazję wcielić się w Jordan A. Mun – niebezpieczną łowczynię nagród, która utknęła na odległej planecie. Użytkownicy będą musieli natomiast pomóc bohaterce opuścić wspomniane miejsce.

Mikołaj Ciesielski Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.