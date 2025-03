"Tworzenie małych gier jest OK" – reżyser Astro Bot o sukcesie gry AA i zmianie zakończenia

Od samego początku twórcy założyli, że nie muszą robić ogromnej produkcji. Wystarczył mały zespół, który był w stanie stworzyć kompaktowy i bogaty świat. Studio zrezygnowało z rozbudowanego voice actingu i przerywników filmowych, aby nie zaburzać rytmu rozgrywki, a do tego zadbano o proste sterowanie, dynamiczne tempo i taką konstrukcję gry, aby była ona intuicyjna dla każdego.

Podczas Game Developers Conference (GDC) Doucet opowiadał o kulisach powstawania ekskluzywnej gry na PlayStation 5, która zdobyła kilka nagród. W obecnym roku, pełnym zwolnień w branży, jego zdaniem ważne jest, by twórcy gier zrozumieli, że „można zrobić małą grę” i odnieść sukces.

Doucet wyjaśnił, że lepiej znaleźć dobre miejsce w drugim tygodniu sprzedaży niż złe miejsce w pierwszym, sugerując, że nie każda gra musi konkurować z największymi blockbusterami.

Twórca opowiedział o tym jak studio skupiło się na dopracowaniu każdego elementu. Połowę czasu produkcji poświęcili na eksperymentowanie i testowanie małych pomysłów w cyklach dwutygodniowych. Deweloper skierował także uwagę na otoczenie, które reaguje na gracza. Rośliny, zwierzęta i statyczne obiekty zostały ożywione, co dodało światu charakteru i kolorytu. Wszystko to miało nadać grze „charakter zabawki do eksperymentowania”, a projekt poziomów został zaplanowany jak muzyka, w której przeciwnicy, platformy i boty tworzą rytmiczny flow.

W tym akapicie pojawi się spoiler

Doucet zdradził również, że pierwotna wersja zakończenia była zbyt emocjonalna dla zespołu. Astro pierwotnie miał się poświęcić, a gracze musieli go odbudować z kompletnie odłączoną głową. Niektórzy twórcy uznali to za zbyt smutne, dlatego po długich dyskusjach zdecydowano się na lżejszą wersję, dlatego teraz Astro ma zawsze głowę na swoim miejscu, a proces składania jego ciała jest bardziej humorystyczny.

Koniec spoilera

Na koniec Doucet jasno i wyraźnie podkreślił: