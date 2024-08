Concord nie skradł serc użytkowników Steam. Nikłe zainteresowanie strzelanką od Firewalk Studios

Concord nie cieszy się po premierze popularnością na platformie Steam

Jak zauważył serwis GamingBolt, użytkownicy platformy Steam nie ruszyli tłumnie do rozgrywki w Concord. Strzelanka nie cieszy się zbyt dużą popularnością – według statystyk serwisu SteamDB w najgorętszym momencie jednocześnie grało zaledwie 697 osób. Nie udało się tym samym przebić wyniku z otwartych beta testów, gdzie w tak zwanym „peaku” bawiło się 2388 użytkowników platformy. Nie wiemy jednak, jaki rezultat osiągnął Concord na PlayStation 5.

Tak czy inaczej, Concord nie wzbudził dużego zainteresowania wśród użytkowników Steama. Warto jednak zauważyć, że oceny na platformie Valve są „w większości pozytywne”. Choć recenzji pojawiło się, póki co, dopiero nieco ponad 200, to 79% z nich zachwala tytuł. Graczom przypadła do gustu między innymi oprawa audiowizualna, projekty map czy sama rozgrywka. Z drugiej strony pojawiają się głosy krytyki dotyczące wydajności, zawartości czy braku interakcji pomiędzy bohaterami. Według niektórych na rynku hero shooterów dostępne są lepsze, darmowe opcje.