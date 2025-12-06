Paramount wciąż walczy o Warner Bros. Czy Donald Trump zablokuje umowę Netflixa?

Według nowych doniesień Paramount oraz Skydance — kierowane przez Davida i Larry’ego Ellisonów — rozważają przygotowanie wrogiej oferty na Warner Bros. Discovery. Ich zdaniem propozycja 30 dolarów za akcję, oparta na gotówce, jest w rzeczywistości bardziej wartościowa niż oferta Netflixa. Ellisonowie mają być „wściekli” po przegranej i szykują się do kontrofensywy, która może obejmować próbę obejścia zarządu i skierowania oferty bezpośrednio do akcjonariuszy.

Niedawno pisaliśmy o tym, że Netflix kupił Warner Bros. oraz o tym, jak ta bezprecedensowa transakcja może wstrząsnąć całą branżą filmową . Okazuje się jednak, że Paramount, który również walczył o przejęcie hollywoodzkiego giganta, nie zamierza przyjąć porażki z godnością.

Jak podaje New York Post, źródła związane ze sprawą twierdzą, że Ellisonowie uważają transakcję Netflixa za „sfałszowaną”, sugerując, że miały o niej decydować osobiste relacje między prezesami firm, Davidem Zaslavem i Tedem Sarandosem. Według informatorów, Paramount najwyraźniej wciąż liczy, że akcjonariusze Warner Bros. Discovery zareagują oburzeniem, kiedy poznają szczegóły kulisów negocjacji.

Tymczasem sam zakup Warner Bros. przez Netflix budzi coraz większe zaniepokojenie w administracji Donalda Trumpa, który, jak wiadomo, mocno sprzyja z Paramount. Jak informuje The Wall Street Journal, doradcy prezydenta — w tym jego najbliżsi współpracownicy — mają być „głęboko zaniepokojeni” skalą i konsekwencjami tej umowy. Kluczowe pytanie, które pada obecnie w Waszyngtonie, brzmi: w jaki sposób Netflix zamierza doprowadzić do zatwierdzenia tej rekordowej fuzji przez Departament Sprawiedliwości Trumpa?

Departament planuje bowiem wszcząć „wieloletnie, szeroko zakrojone śledztwo” w sprawie pozycji Netflixa na rynku streamingu i domniemanych praktyk monopolistycznych. Co istotne, urzędnicy mają być „niewzruszeni” zapewnieniami Netflixa, że działania lobbingowe firmy nie naruszają prawa antymonopolowego. Zarzuty są o tyle ciekawe, że jeszcze kilka lat temu z tego samego powodu w ogniu krytyki znalazł się Disney, który dziś przygląda się temu wszystkiemu z boku.

Nie jest jednak tajemnicą, że Donald Trump życzył sobie, aby to właśnie Ellisonowie przejęli Warner Bros. Discovery. Z kolei w Hollywood panuje panika: branża obawia się, że transakcja z Netflixem może okazać się ostatecznym ciosem dla tradycyjnej dystrybucji kinowej. WGA, PGA i DGA już publicznie skrytykowały fuzję. Co ciekawe, przeciwko umowie mobilizuje się obecnie dwupartyjna koalicja — rzadki przypadek, w którym Republikanie i Demokraci mówią jednym głosem. Czekamy na dalszy rozwój wydarzeń, choć bardzo możliwe, że mamy do czynienia z krzykiem, z którego nic nie wyniknie.