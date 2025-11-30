Co Zack Snyder chciał powiedzieć, publikując nowe zdjęcie jego Supermana?

Reżyser wyraźnie daje do zrozumienia, że ta historia wciąż w nim żyje.

Zack Snyder ponownie rozgrzał fanów DCEU, udostępniając w sieci niepublikowane wcześniej zdjęcie Supermana granego przez Henry’ego Cavilla. Materiał szybko obiegł media społecznościowe. W czasie gdy James Gunn na nowo otworzył uniwersum, Snyder pokazuje, że jego wersja bohaterów wcale nie była gorsza. Człowiek ze stali – niepublikowane wcześniej zdjęcie aktorów pojawiło się na Instagramie Choć DCEU oficjalnie przeszło już do historii, społeczność fanów nieustannie podtrzymuje jego legendę. Snyder regularnie dzieli się zakulisowymi fotografiami, doceniając oddanie odbiorców. Niedawno opublikował zdjęcie Bena Afflecka w kostiumie Batmana z sekwencji Knightmare, a teraz odsłania bardziej kameralny moment – selfie Clarka Kenta i Lois Lane. To obraz znany z Ligi Sprawiedliwości, widoczny w ramce przy łóżku Lois.

Co tym zdjęciem raz jeszcze chciał podkreślić Zack Snyder. Możemy się tylko domyślać, ale istnieją pewne drogi interpretacyjne. Według ComicBook.com, to pełne ujęcie ma jednak nowe znaczenie. Snyder pokazuje w nim podejście do Supermana jako bohatera funkcjonującego w świecie, który nie ufa jego intencjom i kwestionuje sens jego istnienia. To celowe odejście od klasycznego wizerunku. Superman w wersji reżysera nie jest symbolem idealizmu – dopiero poprzez relację z Lois odnajduje swoją drogę i siłę, by działać mimo presji otoczenia.

To właśnie więź Lois i Clarka stanowi fundament całej snyderowskiej serii. Bohaterka jest jedyną osobą, która potrafi przywrócić Supermanowi jasność spojrzenia, co widzimy choćby w Lidze Sprawiedliwości, gdy to jej obecność przywraca go na właściwą ścieżkę po powrocie do życia. Opublikowane zdjęcie podkreśla, że dla Snydera to nie nadludzkie moce definiują Człowieka ze stali, lecz bliskość i zaufanie, które pozwalają mu stać się bohaterem, jakiego potrzebuje świat. Jak wy wspominacie relację dwójki bohaterów? Czy w nowym Supermanie została zobrazowana lepiej, czy gorzej? Dajcie znać w komentarzu.

