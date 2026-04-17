Clair Obscur i Crimson Desert jako wzór dla branży? Tak uważa twórca Wiedźmina 3

Bo to właśnie ci najwięksi nierzadko boją się ryzykować. Zamiast tego wolą oni stawiać na sprawdzonego, acz mocno już wysłużonego konia, który średnio ma jeszcze siły do jazdy.

Clair Obscur i Crimson Desert wzorami gier, które nie kopiują od innych?

Dlaczego tak jest? Swoją diagnozę ma Konrad Tomaszkiewicz, były dyrektor w CD Projekt RED. Według niego powód jest jak najbardziej oczywisty i są nim pieniądze. Jednocześnie jednak zauważa on, że unikanie innowacji w obawie przed porażką powoduje, że trudno mówić o rozwijaniu się i ewoluowaniu. Po prostu o tworzeniu sztuki. Jednocześnie zapewnił on, iż w założonym przez niego studiu Rebel Wolves podejście jest zupełnie inne, pozbawione tego schematu. Przypomnijmy, że ekipa Tomaszkiewicza pracuje obecnie nad swoim debiutanckim tytułem, czyli zapowiedzianym na ten rok The Blood of Dawnwalker.