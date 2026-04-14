Twórca Wiedźmina 3 nie boi się porównań. Jest „naprawdę pewny” nowego RPG

Na premierę nowego Wiedźmina przyjdzie nam jeszcze długo poczekać. Jeżeli jednak podobały wam się poprzednie odsłony przygód Geralta, jest spora szansa, że spodoba wam się też The Blood of Dawnwalker.

Co prawda w tym wypadku opowieść tyczyć będzie się nie wiedźminów, a wampirów. Niemniej gry łączy postać jednego z reżyserów.

The Blood of Dawnwalker jak Wiedźmin 3? Twórcy nie boją się porównań

Zarówno Wiedźmina 3: Dziki Gon, jak i The Blood of Dawnwalker reżyseruje Konrad Tomaszkiewicz. Ten w maju 2021 roku opuścił CD Projekt RED i już nieco ponad pół roku później powołał do życia własne studio – Rebel Wolves. To właśnie ono odpowiada za TBoD, w czym pomagają też inni byli pracownicy REDÓW. To nie tylko brat Konrada, Mateusz Tomaszkiewicz, ale również Daniel Sadowski, Jakub Szamałek oraz Bartłomiej Gaweł. Niemniej sama ekipa jest znacznie mniejsza niż to, co miało miejsce w CD Projekcie. I dla szefa Zbuntowanych Wilków nie jest to bynajmniej wada.