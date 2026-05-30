Crimson Desert dostanie ważną aktualizację. Gracze długo czekali na tę funkcję

Koreańczycy z Pearl Abyss nie zwalniają tempa. Zamiast tego zapowiadają kolejnego patcha do swojego tegorocznego hitu.

Crimson Desert w wersji 1.09

Jeden z większych problemów, jakie miało Crimson Desert? Sterowanie, które przez niektórych mogło zostać uznane za mało wygodne. Nie było jednak możliwości je zmienić, wobec czego jedyną opcją było przyzwyczaić się. Było, ale już nie jest, bo wraz z aktualizacją 1.09 w grze pojawi się możliwość samodzielnego przypisania klawiszy na kontrolerze. Wydaje się, że dziś to standard, niemniej, jak się okazuje, nie dla wszystkich. Poza tą kwestią twórcy postanowili wzbogacić Pywel o 30 gatunków małych zwierząt, które mogą zostać naszymi pupilami. Inne dodatki tonowa animacja podnoszenia oraz odkładania towarzyszy.