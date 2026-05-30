Crimson Desert dostanie ważną aktualizację. Gracze długo czekali na tę funkcję

Maciej Petryszyn
2026/05/30 10:00
Czas mija, ale temat Crimson Desert pozostaje aktualny. Aktualny dzięki aktualizacjom, które regularnie są publikowane.

Koreańczycy z Pearl Abyss nie zwalniają tempa. Zamiast tego zapowiadają kolejnego patcha do swojego tegorocznego hitu.

Crimson Desert w wersji 1.09

Jeden z większych problemów, jakie miało Crimson Desert? Sterowanie, które przez niektórych mogło zostać uznane za mało wygodne. Nie było jednak możliwości je zmienić, wobec czego jedyną opcją było przyzwyczaić się. Było, ale już nie jest, bo wraz z aktualizacją 1.09 w grze pojawi się możliwość samodzielnego przypisania klawiszy na kontrolerze. Wydaje się, że dziś to standard, niemniej, jak się okazuje, nie dla wszystkich. Poza tą kwestią twórcy postanowili wzbogacić Pywel o 30 gatunków małych zwierząt, które mogą zostać naszymi pupilami. Inne dodatki tonowa animacja podnoszenia oraz odkładania towarzyszy.

Mało? A co, jeżeli wam powiemy, że nadchodzą nowe umiejętności dla Damiane i Oongki? Wykonywać je będziemy za pomocą dokładnie tej samej sekwencji, co w przypadku wykończenia oślepiającego błysku Kliffa. Dzięki temu wspomniana dwójka powinna sprawiać o wiele bardziej użyteczne wrażenie niż dotychczas. Nie można ponadto pominąć licznych poprawek związanych z błędami gry. Od teraz na przykład cienie odległych obiektów przy wykorzystaniu Raytraced Sun/Moon Light Shadows na komputerach osobistych powinny renderować się poprawnie.

Crimson Desert wydano 19 marca 2026 roku. Produkcja Pearl Abyss ukazała się na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Źródło:https://wccftech.com/crimson-desert-controller-remapping-patch-1-09/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

