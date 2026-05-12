Crimson Desert jest tak wielkie, że speedrun trwa ponad 10 godzin

Dla jednych ogrom świata w Crimson Desert to zaleta, dla innych wada. Nie ulega jednak wątpliwości, że naprawdę mamy do czynienia z potężną produkcją.

Mimo tego pojawili się tacy, którzy próbują bić w niej rekordy szybkiego przejścia. I tym samym jeszcze bardziej obrazują, jakie to jest wielkie!

Crimson Desert ukończone w mniej niż 11 godzin!

Gdy wejdziemy na stronę HowLongToBeat, znaną chyba przez większość graczy, dowiemy się, że przeciętny czas potrzebny na ukończenie głównego wątku Crimson Desert to 65 godzin. Chociaż są i tacy, którzy w pośpiechu dokonują tego w niesamowite 53 godziny. Na drugim biegunie są natomiast fani calakowania gier. Ci na niespiesznym zwiedzaniu Pywel w poszukiwaniu wszystkich dostępnych aktywności mogą spędzić nawet blisko 276 godzin. Pojawili się jednak śmiałkowie, którzy, ignorując ogrom produkcji, postanowili ją speedrunnować. Najlepszym przejście i tak zajęło kilkukrotnie więcej niż ukończenie typowej kampanii w Call of Duty.