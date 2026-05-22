Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy update Crimson Desert zmienia grę. Oswajanie wyvernów i nowe uzbrojenie trafiły w nasze ręce

Mikołaj Berlik
2026/05/22 15:00
0
0

Nowa aktualizacja do Crimson Desert właśnie trafiła do graczy i przynosi jednocześnie urocze oraz zaskakująco brutalne zmiany.

Nowa aktualizacja do Crimson Desert właśnie trafiła do graczy i przynosi jednocześnie urocze oraz zaskakująco brutalne zmiany. Pearl Abyss dodało możliwość oswajania Baby Wyvernów, nowe narzędzia oraz muszkiety i strzelby dla głównego bohatera Kliffa.

Crimson Desert
Crimson Desert

Crimson Desert – Baby Wyverny i nowe uzbrojenie zmieniają rozgrywkę

Najnowszy update do Crimson Desert wprowadza przede wszystkim system małych stworzeń, w tym Baby Wyverny, które gracze mogą oswajać jako zwierzęta towarzyszące. Co ciekawe, deweloper zapowiedział, że z czasem będą one mogły rosnąć i zostać zarejestrowane jako pełnoprawne wierzchowce w przyszłych aktualizacjach.

To jednak nie wszystko. W grze pojawiło się także ponad 20 gatunków małych zwierząt do znalezienia w świecie gry, a oswojone dzikie wyverny mogą być tymczasowo używane jako mounty. Aktualizacja wprowadza również nowe elementy interakcji ze środowiskiem, takie jak dodatkowy sprzęt: kilofy, łopaty, młoty czy nawet piły i inne narzędzia użytkowe.

Duże emocje wzbudziło także uzbrojenie Kliffa, który otrzymał możliwość korzystania z broni palnej, w tym muszkietów i strzelb. To spora zmiana w systemie walki, który do tej pory opierał się głównie na starciach wręcz i umiejętnościach. Aktualizacja przynosi również poprawki balansu oraz usprawnienia techniczne.

GramTV przedstawia:

Na kontynencie Pywel rywalizujące frakcje Pailune utrzymywały kruchą równowagę. U boku Kliffa stali jego wierni towarzysze z klanu Greymane, jednak w wyniku niszczycielskiej zasadzki, jaką w środku nocy zastawiły na nich ich zaprzysiężeni wrogowie – Czarne Niedźwiedzie – członkowie klanu Greymane zginęli lub rozproszyli się po całym kontynencie.

Crimson Desert możemy sprawdzić na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/open-world/latest-crimson-desert-update-is-for-everyone-as-pearl-abyss-gives-kliff-a-gun-but-also-adds-the-cutest-little-baby-wyvern-pets-to-tame-and-raise/

Tagi:

News
PC
RPG
PlayStation 5
Pearl Abyss
Xbox Series X
Xbox Series S
Crimson Desert
aktualizacja gry
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112