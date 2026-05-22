Nowy update Crimson Desert zmienia grę. Oswajanie wyvernów i nowe uzbrojenie trafiły w nasze ręce

Nowa aktualizacja do Crimson Desert właśnie trafiła do graczy i przynosi jednocześnie urocze oraz zaskakująco brutalne zmiany. Pearl Abyss dodało możliwość oswajania Baby Wyvernów, nowe narzędzia oraz muszkiety i strzelby dla głównego bohatera Kliffa.
Crimson Desert – Baby Wyverny i nowe uzbrojenie zmieniają rozgrywkę
Najnowszy update do Crimson Desert wprowadza przede wszystkim system małych stworzeń, w tym Baby Wyverny, które gracze mogą oswajać jako zwierzęta towarzyszące. Co ciekawe, deweloper zapowiedział, że z czasem będą one mogły rosnąć i zostać zarejestrowane jako pełnoprawne wierzchowce w przyszłych aktualizacjach.
To jednak nie wszystko. W grze pojawiło się także ponad 20 gatunków małych zwierząt do znalezienia w świecie gry, a oswojone dzikie wyverny mogą być tymczasowo używane jako mounty. Aktualizacja wprowadza również nowe elementy interakcji ze środowiskiem, takie jak dodatkowy sprzęt: kilofy, łopaty, młoty czy nawet piły i inne narzędzia użytkowe.
Duże emocje wzbudziło także uzbrojenie Kliffa, który otrzymał możliwość korzystania z broni palnej, w tym muszkietów i strzelb. To spora zmiana w systemie walki, który do tej pory opierał się głównie na starciach wręcz i umiejętnościach. Aktualizacja przynosi również poprawki balansu oraz usprawnienia techniczne.
Na kontynencie Pywel rywalizujące frakcje Pailune utrzymywały kruchą równowagę. U boku Kliffa stali jego wierni towarzysze z klanu Greymane, jednak w wyniku niszczycielskiej zasadzki, jaką w środku nocy zastawiły na nich ich zaprzysiężeni wrogowie – Czarne Niedźwiedzie – członkowie klanu Greymane zginęli lub rozproszyli się po całym kontynencie.
Crimson Desert możemy sprawdzić na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.
