Większość graczy nadal nie ukończyła Crimson Desert. Steam pokazuje ciekawe statystyki po dwóch miesiącach od premiery

Według danych Steam aż 93,2% graczy nadal nie dotarło do zakończenia głównej historii. Co więcej, 22,6% użytkowników nie ukończyło nawet pierwszego rozdziału gry, a tylko 25,4% dotarło do połowy kampanii i ukończyło siódmy rozdział.

Taki wynik niekoniecznie jest jednak problemem dla twórców. Crimson Desert od początku było promowane jako ogromne RPG z otwartym światem, w którym eksploracja i aktywności poboczne mają równie duże znaczenie co sama fabuła. Wielu graczy spędza czas na odkrywaniu świata Pywel, walkach z bossami, zdobywaniu wyposażenia czy eksploracji kolejnych regionów mapy.

Według szacunków pełne ukończenie gry wraz z aktywnościami pobocznymi może zająć nawet ponad 200 godzin. Sam główny wątek ma natomiast wystarczyć na około 35–50 godzin rozgrywki. Część społeczności podkreśla, że nie spieszy się z kończeniem kampanii, traktując Crimson Desert bardziej jako sandbox niż klasyczne RPG nastawione wyłącznie na fabułę.