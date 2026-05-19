Większość graczy nadal nie ukończyła Crimson Desert. Steam pokazuje ciekawe statystyki po dwóch miesiącach od premiery

Ogromny świat i liczba aktywności sprawiają, że wielu graczy zamiast kończyć fabułę po prostu eksploruje kolejne regiony gry od Pearl Abyss.
Crimson Desert wciąż zatrzymuje graczy na długie godziny mimo dwóch miesięcy od premiery. Z najnowszych statystyk Steam wynika, że główny wątek ukończyło jedynie 6,8% użytkowników platformy.
Crimson Desert – gracze wolą eksplorować niż kończyć fabułę
Według danych Steam aż 93,2% graczy nadal nie dotarło do zakończenia głównej historii. Co więcej, 22,6% użytkowników nie ukończyło nawet pierwszego rozdziału gry, a tylko 25,4% dotarło do połowy kampanii i ukończyło siódmy rozdział.
Taki wynik niekoniecznie jest jednak problemem dla twórców. Crimson Desert od początku było promowane jako ogromne RPG z otwartym światem, w którym eksploracja i aktywności poboczne mają równie duże znaczenie co sama fabuła. Wielu graczy spędza czas na odkrywaniu świata Pywel, walkach z bossami, zdobywaniu wyposażenia czy eksploracji kolejnych regionów mapy.
Według szacunków pełne ukończenie gry wraz z aktywnościami pobocznymi może zająć nawet ponad 200 godzin. Sam główny wątek ma natomiast wystarczyć na około 35–50 godzin rozgrywki. Część społeczności podkreśla, że nie spieszy się z kończeniem kampanii, traktując Crimson Desert bardziej jako sandbox niż klasyczne RPG nastawione wyłącznie na fabułę.
GramTV przedstawia:
Na kontynencie Pywel rywalizujące frakcje Pailune utrzymywały kruchą równowagę. U boku Kliffa stali jego niezłomni towarzysze z Greymane, ale wyniszczająca zasadzka w środku nocy, zastawiona przez ich zaprzysięgłych wrogów – Czarne Niedźwiedzie – sprawiła, że członkowie Greymane zginęli lub rozproszyli się po całym kontynencie.
Kliff – który stracił rodzinę, zachowując jedynie jej imię – jest zdeterminowany, by ponownie połączyć siły z ocalałymi i odbudować frakcję.
Jednak podczas podróży, w której zawierane są sojusze, nie brakuje niebezpieczeństw i odkrywane są tajemnicze frakcje, Kliff spotka tych, którzy dążą do obalenia samego porządku panującego na kontynencie, i stanie przed misją, jakiej jeszcze nigdy nie doświadczył.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!