CD Projekt RED nie czuje zagrożenia ze strony polskiego oddziału Larian Studios

Jakiś czas temu informowaliśmy o otwarciu polskiego oddziału Larian Studios. Zespół ma pracować nad „bardzo ambitnymi grami RPG”, a siedziba zlokalizowana będzie w Warszawie. Podczas dzisiejszej konferencji przedstawiciele CD Projekt RED zostali natomiast zapytani o ewentualne zagrożenie ze strony warszawskiego oddziału twórców Baldur’s Gate 3, szczególnie pod kątem przechodzenia pracowników z jednej firmy, do drugiej.

Z najnowszej prezentacji dla inwestorów przygotowanej przez CD Projekt RED dowiedzieliśmy się między innymi, że priorytetem zespołu jest aktualnie rozwój gry Wiedźmin 4, czyli projektu Polaris. Przy okazji przedstawienia wyników finansowych za 1. kwartał 2024 roku przedstawiciele firmy wzięli również udział w sesji pytań i odpowiedzi. Podczas konferencji poruszony został temat nowego, polskiego oddziału Larian Studios, który swoją siedzibę będzie mieć w Warszawie.

Jak się okazuje, CD Projekt RED nie odczuwa zagrożenia ze strony warszawskiego oddziału twórców Baldur’s Gate 3. Adam Kiciński przede wszystkim pochwalił konkurencję, zaznaczając również, że jest fanem ostatniej produkcji studia Swena Vincke. Jeśli natomiast chodzi o potencjalne przechodzenie pracowników z jednej, do drugiej firmy, według dyrektora strategicznego CD Projektu „zawsze jest takie ryzyko”, a „obecność Larian pod naszymi drzwiami niewiele zmienia”.

Szczerze mówiąc, zawsze istnieje ryzyko, że ktoś może odejść i pracować gdzie indziej, niezależnie od tego, czy jest to studio w Warszawie, czy okazja pracy gdzie indziej. Świat to jest jednak dość małe miejsce, szczególnie dla doświadczonych deweloperów, więc jeśli ktoś nie będzie chciał pracować z nami nad projektem, to, tak czy inaczej, pójdzie gdzie indziej. Obecność Larian pod naszymi drzwiami niewiele zmienia. – przekazał Adam Kiciński.