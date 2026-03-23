Capcom wprowadza AI do tworzenia gier

Sztuczna inteligencja w grach to temat mocno kontrowersyjny. I nie chodzi tutaj bynajmniej o sposób “myślenia” growych przeciwników czy też towarzyszy.

Już kilkukrotnie mieliśmy do czynienia z sytuacjami, gdy internet grzmiał. Grzmiał, bo okazało się, że jakaś firma użyła przy promocji lub, co gorsza, w samej grze czegoś stworzonego przez AI.

Capcom wprost o używaniu AI przy tworzeniu gier

W tych czasach otwarte przyznanie, iż korzysta się lub też zamierza się korzystać ze sztucznej inteligencji przy tworzeniu gier, to wystawianie się na ostracyzm. Mimo to Capcom właśnie to zrobił podczas przedstawiania strategii, która zdaniem firmy ma ułatwić pracę deweloperom. Japoński gigant nie ma bowiem zamiary zaprzęgać AI po to, by tworzyła rzeczy umieszczane bezpośrednio w świecie gry. Zamiast tego firma chce, by dzięki nowym narzędziom wydajność produkcji zwiększyła się. Chodzi tutaj głównie o takie elementy, jak dźwięk, programowanie i grafika, które mają znacząco skorzystać na zaletach AI.