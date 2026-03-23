Capcom wprowadza AI do tworzenia gier

Maciej Petryszyn
2026/03/23 21:00
Sztuczna inteligencja w grach to temat mocno kontrowersyjny. I nie chodzi tutaj bynajmniej o sposób “myślenia” growych przeciwników czy też towarzyszy.

Już kilkukrotnie mieliśmy do czynienia z sytuacjami, gdy internet grzmiał. Grzmiał, bo okazało się, że jakaś firma użyła przy promocji lub, co gorsza, w samej grze czegoś stworzonego przez AI.

Capcom
Capcom wprost o używaniu AI przy tworzeniu gier

W tych czasach otwarte przyznanie, iż korzysta się lub też zamierza się korzystać ze sztucznej inteligencji przy tworzeniu gier, to wystawianie się na ostracyzm. Mimo to Capcom właśnie to zrobił podczas przedstawiania strategii, która zdaniem firmy ma ułatwić pracę deweloperom. Japoński gigant nie ma bowiem zamiary zaprzęgać AI po to, by tworzyła rzeczy umieszczane bezpośrednio w świecie gry. Zamiast tego firma chce, by dzięki nowym narzędziom wydajność produkcji zwiększyła się. Chodzi tutaj głównie o takie elementy, jak dźwięk, programowanie i grafika, które mają znacząco skorzystać na zaletach AI.

Stanowisko Capcomu w tej sprawie wygląda tak:

Jako firma nie będziemy włączać do gier treści stworzonych przez generatywną sztuczną inteligencję. Planujemy jednak aktywnie wykorzystywać tę technologię do poprawy efektywności i produktywności procesu tworzenia gier. Dlatego obecnie badamy różne sposoby integracji AI w takich dziedzinach jak grafika, dźwięk i programowanie.

Oczywiście Capcom nie jest jedynym gigantem branży, który używa sztucznej inteligencji. Inne przedsiębiorstwo z Kraju Kwitnącej Wiśni, Square Enix, dopiero co przecież nawiązało w kwestii AI współpracę z samym Google. Z drugiej strony napędzana sztuczną inteligencją rewolucja, jaką ma być DLSS 5 od NVIDII, najwyraźniej na ten moment nie przekonała do siebie graczy, o czym świadczy ich odbiór prezentowanych materiałów. Inne pomysły mówią np. o AI, które będzie pomagać graczowi w przechodzeniu gry np. podczas trudnych fragmentów zabawy. Na tym polu eksperymentują z kolei Sony oraz Microsoft.

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/18662-capcom-will-use-ai-to-improve-the-efficiency-of-its-game-development

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

