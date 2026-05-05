Unity przyspieszy tworzenie gier dzięki AI? Nowe narzędzie pozwala budować projekty z poziomu promptów

Silnik skupi się na automatyzacji i wsparciu deweloperów, ale podkreśla też kontrolę nad danymi.
Firma Unity Technologies zaprezentowała nowe narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które ma znacząco uprościć i przyspieszyć proces tworzenia gier. Unity AI jest już dostępne w wersji beta i oferuje integrację bezpośrednio z workflow silnika.
Unity AI – tworzenie gier za pomocą promptów
Z opublikowanych materiałów wynika, że nowe rozwiązanie pozwala budować elementy gry praktycznie od podstaw przy użyciu prostych poleceń tekstowych. W jednym z przykładów użytkownik stworzył środowisko typu demolition derby w zaledwie kilka sekund, korzystając z dostępnych zasobów. Narzędzie umożliwia również generowanie obiektów na podstawie referencji – od modeli pojazdów po ich funkcjonalność. Za pomocą promptów można np. dodać broń, stworzyć system celowania czy napisać skrypt odpowiadający za sterowanie. Kolejne komendy pozwalają dopracować szczegóły, takie jak klimat otoczenia czy efekty wizualne.
Twórcy przekazali, że Unity AI zostało zaprojektowane z myślą o konkretnych zadaniach w silniku, co ma przekładać się na większą precyzję działania i mniejszą liczbę poprawek. Narzędzie potrafi też przekształcać obrazy i projekty w gotowe elementy gry lub całe sceny. Istotnym aspektem jest podejście do danych. Unity Technologies zapewnia, że domyślnie materiały użytkowników nie są wykorzystywane do trenowania modeli AI – opcja ta pozostaje dobrowolna.
Unity AI jest teraz w otwartej becie
Jesteśmy przekonani, że AI ma największy wpływ, gdy pomaga twórcom działać szybciej, jednocześnie zachowując kontrolę nad procesem twórczym.
Skorzystaj z naszego wbudowanego agenta dostrojonego do przepływów pracy w Unity lub podłącz preferowane przez siebie narzędzia AI za pośrednictwem AI Gateway i MCP Server.
Unity AI to kolejna inicjatywa używania sztucznej inteligencji w branży. Temat jest bardzo kontrowersyjny, a twórcy niechętni do tego rozwiązania często zaznaczają, że nie zdecydowali się na jego użycie – w ostatnich dniach takie deklaracje złożyli twórcy Subnautica 2 i 007 First Light.
