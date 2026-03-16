Nvidia zaprezentowało DLSS 5. Nadchodzi rewolucja, ale i wielka kontrowersja

Jeszcze w tym roku otrzymamy nowe DLSS. Ale gracze mogą nie przyjąć nowej technologii Nvidii z otwartymi ramionami.

Najważniejszą zmianą w DLSS 5 jest zastosowanie modelu neuronowego renderującego obraz w czasie rzeczywistym, który wzbogaca każdy piksel o fotorealistyczne oświetlenie i materiały. Dzięki temu sceny generowane przez silnik gry mogą wyglądać znacznie bardziej naturalnie, zachowując przy tym pełną spójność z trójwymiarową sceną przygotowaną przez twórców. Jednak jak możemy zobaczyć na przykładach z konkretnych gier, po włączeniu DLSS 5 postacie wyglądają, jakby zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Na szczęście Nvidia znalazła również na to pewien sposób..

Firma Nvidia zaprezentowała DLSS 5, kolejną generację swojej technologii opartej na sztucznej inteligencji. Według producenta jest to największy przełom w grafice komputerowej od czasu wprowadzenia ray tracingu w czasie rzeczywistym w 2018 roku. Nowe rozwiązanie ma znacząco zbliżyć jakość obrazu generowanego w grach do efektów znanych z hollywoodzkich produkcji filmowych. Jednak pod tymi wszystkimi hasłami kryje się niestety również możliwa mocna ingerencja sztucznej inteligencji w oprawę graficzną gier, co też widać na poniższym przykładzie z Resident Evil Requiem. Więcej scen z innych gier zobaczycie na poniższych materiałach wideo.

Twórcy technologii podkreślają, że przez lata branża starała się osiągnąć coraz wyższy poziom realizmu dzięki rosnącej mocy obliczeniowej kart graficznych. Jednak pojedyncza klatka gry musi zostać wygenerowana w ułamku sekundy, podczas gdy fotorealistyczne efekty wizualne w produkcjach filmowych mogą powstawać przez wiele minut lub nawet godzin. DLSS 5 ma wypełnić tę lukę dzięki wykorzystaniu zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji.

Dotychczasowa technologia DLSS została wprowadzona w 2018 roku jako metoda zwiększania wydajności poprzez skalowanie obrazu i generowanie dodatkowych klatek. Od tego czasu rozwiązanie Nvidia zostało zaimplementowane w ponad 750 grach i stało się jednym ze standardów branży. Najnowsza wersja ma jednak koncentrować się już nie tylko na wydajności, lecz także na jakości wizualnej.

Model AI zastosowany w DLSS 5 analizuje informacje o kolorze i wektorach ruchu każdej klatki, a następnie generuje oświetlenie oraz materiały odpowiadające realnym właściwościom powierzchni. System potrafi rozpoznawać złożone elementy sceny, takie jak postacie, włosy, tkaniny czy półprzezroczysta skóra, a także warunki oświetleniowe, na przykład światło z przodu, z tyłu lub rozproszone.

Technologia działa w czasie rzeczywistym i może obsługiwać rozdzielczość do 4K, zachowując płynność rozgrywki. Jednocześnie twórcy gier zachowują pełną kontrolę nad efektem końcowym, ponieważ DLSS 5 oferuje narzędzia pozwalające regulować intensywność działania AI, korekcję kolorów czy maskowanie poszczególnych elementów sceny.

Jensen Huang, założyciel i dyrektor generalny NVIDIA, podkreśla znaczenie tej technologii dla przyszłości grafiki komputerowej:

Dwadzieścia pięć lat po tym, jak Nvidia stworzyła programowalny shader, ponownie zmieniamy oblicze grafiki komputerowej. DLSS 5 jest dla grafiki momentem podobnym do przełomu GPT. Łączy ręcznie przygotowany rendering z generatywną sztuczną inteligencją, aby osiągnąć ogromny skok w realizmie obrazu, jednocześnie zachowując kontrolę artystów nad kreatywną wizją.

Technologia spotkała się z zainteresowaniem wielu studiów deweloperskich. Todd Howard z Bethesda Game Studios zdradził, że rozwiązanie zostało już przetestowane w jednej z gier studia.