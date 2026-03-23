Zaloguj się lub Zarejestruj

Square Enix i Google łączą siły. W grze pojawi się towarzysz AI

Maciej Petryszyn
2026/03/23 20:10
0
0

Square Enix już dawno temu spoglądało przychylnym okiem na sztuczną inteligencje. I teraz w związku z AI nawiązało ważną współpracę.

W ramach tej współpracy AI zostanie wdrożone do jednej z produkcji japońskiej firmy. Konkretniej mówiąc, do Dragon Quest X.

Square Enix oraz Google łączą siły
Grafika wygenerowana przez AI

Rzeczona współpraca stała się udziałem Square Enix oraz Google. W jej ramach model Google Gemini zostanie zintegrowany ze wspomnianym Dragon Quest X. Dzięki temu w tym dostępnym jedynie w Japonii MMORPG pojawi się nowy towarzysz – napędzany poprzez generatywną sztuczną inteligencję Chatty Slimey. Ta nowa funkcja trafi do gry najpierw w ramach beta testów. Jej głównymi adresatami są nowi członkowie społeczności, którzy mogą czuć się nieco zagubieni. Wszak sama produkcja ma już 13 lat i wielu z tych, którzy w nią grają, to już doświadczeni starzy wyjadacze.

Nowi gracze nie będą czuli się samotni, zastanawiając się, od czego zacząć; będą mieli osobistego towarzysza – tak o nowym “towarzyszu” opowiada Takashi Anzai, reżyser Dragon Quest X.

Chatty Slimey będzie analizować to, co dzieje się na ekranie i w razie konieczności będzie mógł nawet sam inicjować rozmowy. W ich ramach poinformuje nas np. o pokonaniu potężnego wroga albo zdobyciu rzadkiego przedmiotu. Entuzjastyczny w kwestii wpływu AI na całą branżę jest Jack Buser z Google Cloud, który już podczas niedawnego Game Developers Conference w San Francisco wypowiadał się ciepło na ten temat.

Przewiduję, że w ciągu trzech do pięciu lat każdy główny gatunek gier zostanie całkowicie odmieniony dzięki AI. Zobaczymy też zupełnie nowe gatunki, których dziś nie jesteśmy w stanie nawet przewidzieć – mówił Buser.

GramTV przedstawia:

W przypadku Squre Enix to nie pierwsze puszczenie oka w kierunku sztucznej inteligencji. Japońska firma chce, by AI już do końca przyszłego roku była wykorzystywana w prawie ¾ wszystkich procesów testów QA oraz debugowania.

Źródło:https://www.nintendolife.com/news/2026/03/new-players-wont-feel-alone-square-enix-partners-with-google-for-ai-powered-dragon-quest-companion

Tagi:

News
Square Enix
MMORPG
Google
sztuczna inteligencja
Dragon Quest X
Dragon Quest
MMO
AI
Takashi Anzai
Google Gemini
Jack Buser
Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112