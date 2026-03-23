Square Enix i Google łączą siły. W grze pojawi się towarzysz AI

Square Enix już dawno temu spoglądało przychylnym okiem na sztuczną inteligencje. I teraz w związku z AI nawiązało ważną współpracę.

Square Enix oraz Google łączą siły w ramach sztucznej inteligencji

Rzeczona współpraca stała się udziałem Square Enix oraz Google. W jej ramach model Google Gemini zostanie zintegrowany ze wspomnianym Dragon Quest X. Dzięki temu w tym dostępnym jedynie w Japonii MMORPG pojawi się nowy towarzysz – napędzany poprzez generatywną sztuczną inteligencję Chatty Slimey. Ta nowa funkcja trafi do gry najpierw w ramach beta testów. Jej głównymi adresatami są nowi członkowie społeczności, którzy mogą czuć się nieco zagubieni. Wszak sama produkcja ma już 13 lat i wielu z tych, którzy w nią grają, to już doświadczeni starzy wyjadacze.

Nowi gracze nie będą czuli się samotni, zastanawiając się, od czego zacząć; będą mieli osobistego towarzysza – tak o nowym “towarzyszu” opowiada Takashi Anzai, reżyser Dragon Quest X.

Chatty Slimey będzie analizować to, co dzieje się na ekranie i w razie konieczności będzie mógł nawet sam inicjować rozmowy. W ich ramach poinformuje nas np. o pokonaniu potężnego wroga albo zdobyciu rzadkiego przedmiotu. Entuzjastyczny w kwestii wpływu AI na całą branżę jest Jack Buser z Google Cloud, który już podczas niedawnego Game Developers Conference w San Francisco wypowiadał się ciepło na ten temat.