Square Enix i Google łączą siły. W grze pojawi się towarzysz AI

Square Enix już dawno temu spoglądało przychylnym okiem na sztuczną inteligencje. I teraz w związku z AI nawiązało ważną współpracę.
W ramach tej współpracy AI zostanie wdrożone do jednej z produkcji japońskiej firmy. Konkretniej mówiąc, do Dragon Quest X.
Square Enix oraz Google łączą siły w ramach sztucznej inteligencji
Rzeczona współpraca stała się udziałem Square Enix oraz Google. W jej ramach model Google Gemini zostanie zintegrowany ze wspomnianym Dragon Quest X. Dzięki temu w tym dostępnym jedynie w Japonii MMORPG pojawi się nowy towarzysz – napędzany poprzez generatywną sztuczną inteligencję Chatty Slimey. Ta nowa funkcja trafi do gry najpierw w ramach beta testów. Jej głównymi adresatami są nowi członkowie społeczności, którzy mogą czuć się nieco zagubieni. Wszak sama produkcja ma już 13 lat i wielu z tych, którzy w nią grają, to już doświadczeni starzy wyjadacze.
Nowi gracze nie będą czuli się samotni, zastanawiając się, od czego zacząć; będą mieli osobistego towarzysza – tak o nowym “towarzyszu” opowiada Takashi Anzai, reżyser Dragon Quest X.
Chatty Slimey będzie analizować to, co dzieje się na ekranie i w razie konieczności będzie mógł nawet sam inicjować rozmowy. W ich ramach poinformuje nas np. o pokonaniu potężnego wroga albo zdobyciu rzadkiego przedmiotu. Entuzjastyczny w kwestii wpływu AI na całą branżę jest Jack Buser z Google Cloud, który już podczas niedawnego Game Developers Conference w San Francisco wypowiadał się ciepło na ten temat.
Przewiduję, że w ciągu trzech do pięciu lat każdy główny gatunek gier zostanie całkowicie odmieniony dzięki AI. Zobaczymy też zupełnie nowe gatunki, których dziś nie jesteśmy w stanie nawet przewidzieć – mówił Buser.
