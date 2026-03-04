Zaloguj się lub Zarejestruj

Microsoft opatentował AI, które zagra za ciebie. Xbox pójdzie śladem PlayStation?

Jakub Piwoński
2026/03/04 09:30
4
0

Giganci branży coraz śmielej eksperymentują z asystentami przejmującymi kontrolę nad grą.

Czasy samodzielnego grania w gry mogą wkrótce minąć. Wygląda na to, że po Sony także Microsoft chce wprowadzić do konsol funkcję, która pozwoli… oddać stery sztucznej inteligencji. Firma z Redmond złożyła w 2024 roku wniosek patentowy dotyczący systemu wsparcia gracza, który może tymczasowo przejąć kontrolę nad sesją na Xboxie i przejść trudny fragment gry.

asystent AI
asystent AI

Microsoft także chce mieć swojego asystenta AI dla graczy

Patent, opisany jako system „zarządzania stanem sesji pomocy w grach wideo”, zakłada wykorzystanie chmury oraz różnych form komunikacji – od tekstu i czatu po wideo. Najważniejszym elementem ma być możliwość tymczasowego przekazania kontroli nad aktualną rozgrywką „innemu graczowi”. Co istotne, nie chodzi wyłącznie o drugą osobę po drugiej stronie ekranu, ale również o model uczenia maszynowego, który samodzielnie przejmie stery. Po zakończeniu takiej sesji użytkownik otrzymałby zaktualizowany stan gry i mógł zdecydować, czy chce kontynuować zabawę z nowego punktu, czy wrócić do momentu sprzed interwencji. System miałby wykorzystywać model generatywny zdolny do analizowania obrazu, rozpoznawania obiektów i reagowania na sytuację w czasie rzeczywistym – generując podpowiedzi lub po prostu wykonując określone działania za gracza.

GramTV przedstawia:

Microsoft wspomina również o systemie ocen dla „pomocników”, zarówno ogólnych, jak i przypisanych do konkretnych gatunków czy tytułów. Całość brzmi jak rozwinięcie zeszłorocznego Xbox Gaming Copilot, który oferował wskazówki m.in. w Minecraft. Z kolei Sony w swoim patencie proponowało AI-widmo wspierające gracza lub przechodzące fragmenty gry w jego imieniu. Oba pomysły prowadzą jednak do podobnej wizji przyszłości. Jeśli rozwiązania wejdą w życie, zmęczeni lub sfrustrowani gracze nie będą musieli mozolnie powtarzać trudnych sekwencji. Zamiast tego będą mogli na chwilę oddać kontrolę sztucznej inteligencji — i w tym czasie choćby spokojnie zaparzyć sobie herbatę.

Warto jednak pamiętać, że generatywna AI wciąż budzi ogromne kontrowersje – od kwestii etycznych po środowiskowe. Rosnące zapotrzebowanie na pamięć i infrastrukturę już teraz wpływa na branżę technologiczną i sprzętową. Mimo to wszystko wskazuje na to, że wyścig zbrojeń w segmencie „AI dla graczy” dopiero się rozpędza.

Źródło:https://www.eurogamer.net/just-like-playstation-microsoft-has-filed-a-patent-for-an-ai-helper-thatll-play-games-for-you

Tagi:

News
Microsoft
gry wideo
sztuczna inteligencja
asystent
AI
gry komputerowe
granie w gry
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
4
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 11:25
Thadrion napisał:

za każdym razem jak czytam o takim użyciu AI to mam w głowie tylko pytania w styli po co? na co? dla kogo? po jaką cholerę? 

Przecież w setkach gier jest już tryb fabularny, który nie sprawia żadnych problemów - idziesz do przodu i naciskasz 1 dodatkowy guzik, aby gra się sama przechodziła. Myślę, że 10000000x taniej by wyszło, jakby twórcy dodali bardziej szczegółowe porady w trakcie gry oraz możliwość skipowania sekwencji w trybie fabularnym ;)  

Ja natomiast bym wolał system, który przypomina, jak się w grę gra jeśli nie odpalałeś jej X czasu. Teraz się mówi, że ma wyjść nowy dodatek do Wiedźmina. Ja ostatnim razem grałem tak dawno, że na bank nie będę pamiętał co jak się robi.

Thadrion
Gramowicz
Dzisiaj 11:16

za każdym razem jak czytam o takim użyciu AI to mam w głowie tylko pytania w styli po co? na co? dla kogo? po jaką cholerę? 

Przecież w setkach gier jest już tryb fabularny, który nie sprawia żadnych problemów - idziesz do przodu i naciskasz 1 dodatkowy guzik, aby gra się sama przechodziła. Myślę, że 10000000x taniej by wyszło, jakby twórcy dodali bardziej szczegółowe porady w trakcie gry oraz możliwość skipowania sekwencji w trybie fabularnym ;)  

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 10:46

Niech ten ai jeszcze płaci za te gry. Bo jeśli mam sam gry nie zamierzam przechodzić, to wybiorę film na YT zamiast oglądanie, jak gra automat.




