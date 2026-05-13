Resident Evil ciągnie Capcom na szczyt. Firma ma za sobą rekordowy rok

Myślisz Rok 2026 w game devie, mówisz Capcom. Japończycy jak na razie zdecydowanie rozbili bank, co widać również po ich finansowych osiągnięcia.

A widać to, bo sama firma postanowiła się swoimi osiągnięciami pochwalić. Wszystko za sprawą nowego raportu finansowego. Ponad 49 milionów gier Capcomu Wynika z niego, że w roku fiskalnym 2026 Capcom wygenerował sprzedaż netto na poziomie 195,3 miliardów jenów, czyli ok. 1,25 miliardów dolarów. Do tego dochodzi również zysk operacyjny w wysokości 75,2 miliardów jenów, czyli 481 mln dolarów. To oznacza, że japoński gigant 13. rok z rzędu może pochwalić się wzrostem wspomnianego zysku operacyjnego. A jak sprawy się mają z markami należącymi do firmy?

Najsilniejszą franczyzą jest Resident Evil. Spora w tym zasługa Resident Evil Requiem, które od momentu lutowej premiery znalazło już blisko 7 milionów nabywców. Niemniej nie tylko najnowsza odsłona dobrze się sprzedaje, bo w w roku fiskalnym 2026 w nowe ręce trafiały też części starsze. Na ten przykład Resident Evil 4 sprzedało 3,69 miliona sztuk, a Resident Evil Village 3,62 miliona. Ba – nawet wydane ponad 9 lat temu Resident Evil 7I: Biohazard zdołało rozejść się w kolejnych 2,61 milionach egzemplarzy.

GramTV przedstawia:

Mocnym punktem Capcomu pozostaje seria Monster Hunter, chociaż nowych graczy znalazły też Street Fighter 6 czy nawet wysłużone już Devil May Cry 5. W tym ostatnim przypadku nie bez znaczenia była z pewnością premiera serialu animowanego od platformy Netflix. W sumie w ostatnim roku fiskalnym Capcom sprzedał 49,46 mln gier, co jest rekordem istniejącej od 47 lat firmy. Warto również wspomnieć, iż coraz większe znaczenie w kontekście zarabianych przez Japończyków pieniędzy ma sprzedaż cyfrowa. Uzyskiwane z niej przychody rok do roku wzrosły o 21%, a więc o 1/5. Tymczasem sprzedaż wydań fizycznych zaliczyła 10-procentowy spadek. Co więc dalej? Kolejnym celem Capcomu jest osiągnięcie 100 milionów sprzedanych gier w trakcie jednego roku. Biorąc pod uwagę udane poczynania giganta w pierwszych miesiącach 2026 roku, osiągnięcie tego celu nie jest wykluczone.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

