Były twórca Dragon Age chwali Baldur’s Gate 3 i Clair Obscur: Expedition 33. Te gry ratują gatunek RPG

Gaider podkreśla, że sukces obu tytułów pokazuje także, jak wiele można osiągnąć, jeśli gra dostaje czas na rozwój.

To pokazuje, co jest możliwe, gdy pozwoli się grze dojrzeć. BG3 miało wyjątkowo długi okres we wczesnym dostępie – kilka lat – co pozwoliło zespołowi słuchać graczy i rozwijać projekt. Gdyby mieli nad sobą wydawcę, pewnie zostaliby zmuszeni do wypuszczenia gry wcześniej i byłoby to zupełnie inne doświadczenie.

Reżyser Expedition 33, Guillaume Broche, mówił już wcześniej, że stworzenie takiej gry w środowisku AAA nadzorowanym przez wydawcę byłoby niemal niemożliwe – samo zatwierdzenie projektu trwałoby wieki, o ile w ogóle by się udało. Gaider przyznaje, że taka sytuacja nie jest całkowicie winą wydawców.

Ta rzeczywistość może jednak skutecznie wypchnąć z gier to, co czyni je wyjątkowymi, w pogoni za maksymalnym zasięgiem i zyskiem.

Kiedy wydawca czuwa nad projektem, oczekuje bardzo konkretnych rzeczy. Chcą masowego zasięgu. Nie zależy im na tym, by gra bardzo mocno trafiała do jednej grupy. Chcą, by gra była bezpieczna, łatwa do przeliczenia, jak zadziała na różnych odbiorcach. A to często rozmywa to, co gra może zrobić najlepiej. BG3 i Expedition 33 robią coś odwrotnego – trafiają bardzo mocno do jednej grupy, ale robią to tak skutecznie, że ta grupa zaczyna się powiększać. I właśnie ze zrozumieniem tego wydawcy mogą mieć problem.