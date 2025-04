Baldur’s Gate 3 robi rzeczy „niedopuszczalne”. Weteran BioWare twierdzi, że gra nie będzie miała większego wpływu na branżę

Według weterana branży sukces Larian Studios to w dużej mierze efekt unikalnego zbiegu okoliczności. Gra korzystała z potężnego zaplecza, czyli rozpoznawalności marki Dungeons & Dragons, dużych nakładów finansowych, długoletniego doświadczenia studia oraz wsparcia społeczności przez crowdfunding.

W przypadku Baldur’s Gate 3 wygląda to na idealną burzę czynników, które razem sprawiły, że ta gra zadziałała – z których wiele to czynniki zewnętrzne, które inne studia nie są w stanie odtworzyć – tłumaczył Darrah, wskazując na licencję D&D jako jeden z przykładów.

Jak zauważył deweloper, gra zawiera elementy, które w oczach wielu twórców mogłyby wydawać się nieakceptowalne w innych produkcjach – chociażby niemego głównego bohatera czy uproszczoną formę przerywników filmowych, co z kolei umożliwiło zaoferowanie graczom większej swobody wyboru.

Baldur’s Gate 3 potrafi robić rzeczy, które – przynajmniej z punktu widzenia twórców – wydają się niedopuszczalne.

To gra, która bardzo skutecznie realizuje to, co sobie założyła – ale nie jest to czymś, na co wiele innych gier mogłoby sobie pozwolić. W związku z tym nie sądzę, żeby miała taki wpływ, jakiego można by się spodziewać po grze, która sprzedała się tak dobrze.