Dlaczego wśród towarzyszy Baldur’s Gate 3 brakuje krasnoludów?

Gracze domyślają się, jak może być odpowiedź na to pytanie.

W świecie Dungeons & Dragons nie brakuje przedstawicieli „małych” ras, czyli krasnoludów, niziołków i gnomów. W kreatorze postaci Baldur’s Gate 3 można wybrać taką postać, ale wśród głównych towarzyszy ich zabrakło. Jak podaje cooldown.pl, fani szybko przypomnieli, że powód może być zakorzeniony w fabule – a konkretnie w Illithidach, czyli Pożeraczach Umysłów. W czym rzecz?

Baldur’s Gate 3 – dlaczego wśród towarzyszy brakuje krasnoludów?

Okazuje się, że te pasożyty preferują większe ciała jako nośniki. W przypadku mniejszych ras rozwój Illithida jest problematyczny: czaszka staje się zbyt ciężka, a ciało nie jest w stanie utrzymać potomka. Efektem może być wówczas „Squidling” – mały stworek o dziecinnym intelekcie, który biega bez kontroli, próbując zaspokoić głód mózgów.