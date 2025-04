EA zawsze wolało Mass Effect od Dragon Age’a. Studio nie wiedziało, co zrobić z serią fantasy

Dragon Age: The Veilguard poniosło sromotną porażkę i gra doprowadziła do restrukturyzacji BioWare, w wyniku której pracę straciło sporo deweloperów, a zespół twórców odpowiedzialnych za najnowszą grę został rozwiązany. Już wcześniej David Gaider, były twórca uniwersum Dragon Age, skrytykował słowa szefa Electronic Arts dotyczących porażki The Veilguard. Teraz w długiej serii postów w serwisie Bluesky ujawnił relacje studia z EA. Według Gaidera, EA od samego początku wyraźnie faworyzowało serię Mass Effect, traktując ją jako bardziej atrakcyjny produkt marketingowy niż Dragon Age.

Electronic Arts zawsze wolało Mass Effect od Dragon Age