Kolejny hit RPG za darmo na Steam. Podano konkretną datę startu promocji

Tradycyjnie, jak przy poprzednich akcjach, trzeba będzie pośpieszyć się z odebraniem prezentu.

Lenovo zaplanowało kolejną darmową grę na grudzień. Oprócz Beat Cop, które odbierzemy w przyszłym tygodniu, za dwa tygodnie na stronie Legion Gaming Community do zdobycia będzie kolejna gra wydana przez 11 bit Studios, czyli Moonlighter.

Moonlighter za darmo od Legion Gaming Community

Już 17 grudnia o godzinie 19:00 czasu polskiego gracze będą mogli zdobyć darmowy klucz do gry Moonlighter na Steam. Jak zwykle pula kodów będzie mocno ograniczona, dlatego trzeba będzie się pośpieszyć, aby zdobyć prezent. Poniżej znajdziecie pełną instrukcję, jak odebrać produkcję, gdy oferta będzie już dostępna.