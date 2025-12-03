Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejny hit RPG za darmo na Steam. Podano konkretną datę startu promocji

Radosław Krajewski
2025/12/03 18:00
Tradycyjnie, jak przy poprzednich akcjach, trzeba będzie pośpieszyć się z odebraniem prezentu.

Lenovo zaplanowało kolejną darmową grę na grudzień. Oprócz Beat Cop, które odbierzemy w przyszłym tygodniu, za dwa tygodnie na stronie Legion Gaming Community do zdobycia będzie kolejna gra wydana przez 11 bit Studios, czyli Moonlighter.

Steam
Steam

Moonlighter za darmo od Legion Gaming Community

Już 17 grudnia o godzinie 19:00 czasu polskiego gracze będą mogli zdobyć darmowy klucz do gry Moonlighter na Steam. Jak zwykle pula kodów będzie mocno ograniczona, dlatego trzeba będzie się pośpieszyć, aby zdobyć prezent. Poniżej znajdziecie pełną instrukcję, jak odebrać produkcję, gdy oferta będzie już dostępna.

Od momentu wydania Moonlighter został zaktualizowany o mnóstwo nowej zawartości – od kosmetycznych zmian, takich jak ulepszenie przypisanych przycisków, poprawki błędów i usprawnienie balansu rozgrywki, po ogromne innowacje, które obiecaliśmy w naszej mapie rozwoju. Obecna wersja Moonlightera zapewnia wyjątkowe doznania i gamę przełomowych usprawnień dla starych i nowych graczy.

Stań do walki z nieprzyjaznymi minibossami, w której będziesz dysponować nowymi broniami, zbroją, pierścieniami i amuletami. Z pomocą dziewięciorga dzielnych towarzyszy przemierzaj pomieszczenia o stu nowych wzorach i odkrywaj kolejne opowieści. Ukończ główną przygodę, aby odblokować tryb Nowa gra+ z dodatkowymi wyzwaniami i opcjami – czytamy w oficjalnym opisie gry.

GramTV przedstawia:

Aby odebrać Moonlighter za darmo, gdy tylko promocja ruszy za dwa tygodnie, należy udać się na stronę Legion Gaming Community i założyć konto lub zalogować się na już istniejące. Następnie kliknąć przycisk voucheru, aby odebrać kod, który należy wykorzystać na specjalnej stronie sklepu Gamesplanet. Tam najpierw należy założyć konto lub zalogować się na już istniejąc, a następnie wykorzystać kod z vouchera.

Na końcu pozostaje już tylko sfinalizować transakcję, wcześniej upewniając się, że koszt wynosi zero złotych. Po zakończeniu otrzymamy klucz, który należy wykorzystać na Steam.

Źródło:https://gg.deals/freebie/lenovos-december-17-steam-key-giveaway/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

