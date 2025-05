Ujawniono sekrety Baldur’s Gate 3. Gra posiada potężnego ukrytego towarzysza

Choć Baldur’s Gate 3 zaskakiwało graczy wielokrotnie, jedna z jego najgłębiej ukrytych tajemnic przebija wszystko, co fani mogli wiedzieć o grze Larian Studios. YouTuber SlimX odkrył easter egg, który spokojnie może rywalizować z legendarnym Krowim Poziomem z Diablo 2. Jednak zamiast krów w Baldur’s Gate 3 mamy do czynienia z magiczną, czarującą owca imieniem Harvard Willoughby, która potrafi rzucać potężne czary z końcowej fazy gry.

Baldur’s Gate 3 – w grze znajduje się ukryty potężny towarzysz

Cały proces odblokowania Harvarda to swoisty rytuał. Najpierw trzeba zabić pozornie nieistotnego NPC – komika w Elfsong Tavern, który zaprasza gracza do pojedynku na żarty. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się to tylko kolejnym interaktywnym dialogiem, jego śmierć to pierwszy krok do przywołania prawdziwego Harvarda.