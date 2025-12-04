Zaloguj się lub Zarejestruj

Jaka była największa premiera w Xbox Game Pass w 2025 roku? Microsoft nie pozostawia wątpliwości

Mikołaj Berlik
2025/12/04 09:45
To ta produkcja przekroczyła oczekiwania Microsoftu i zmierza po kolejne sukcesy.

Twórcy podsumowują wyjątkowo intensywny rok. Gra sprzedała się już w ponad 5 milionach egzemplarzy, z czego 3,3 miliona przypadło na pierwsze 33 dni od debiutu. Co istotne, premiera odbyła się w tym samym okresie co Oblivion Remastered – jedna z największych konkurencyjnych premier sezonu. Mimo to zainteresowanie pozostaje wysokie, a produkcja Sandfall Interactive należy do najgłośniejszych wydarzeń końcówki roku. Gra jest również wielokrotnie nominowana na The Game Awards 2025.

Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 – rośnie szansa na triumf na The Game Awards

Studio podkreśla, że to wsparcie graczy umożliwiło tak szybki rozwój marki. Twórcy zwracają uwagę, że dla debiutującego zespołu premiera była stresująca, jednak odbiór przerósł najśmielsze oczekiwania. Według Xboxa o sile gry przesądziły unikalna stylistyka, połączenie mechanik JRPG z francuskimi motywami kulturowymi oraz wysoka jakość wizualna.

Microsoft akcentuje również efekty wcześniejszej współpracy – od pierwszej prezentacji w 2024 roku po Developer_Direct na początku 2025. Obecność w Game Passie pozwoliła też przyciągnąć graczy, którzy normalnie nie sięgają po turowe RPG – bariera wejścia była znacznie niższa dzięki możliwości „spróbowania bez ryzyka”.

GramTV przedstawia:

W tle trwają prace nad dużą, darmową aktualizacją. Dodane zostaną nowe lokacje, przeciwnicy oraz wymagający bossowie z końcowej fazy gry. Twórcy obiecują też kolejne stroje dla postaci oraz kilka niespodzianek.

Clair Obscur: Expedition 33 jest dostępne na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Źródło:https://gamingbolt.com/clair-obscur-expedition-33-is-the-biggest-new-third-party-game-pass-launch-in-2025-says-microsoft

News
RPG
Sandfall Interactive
Xbox Series S
Xbox Series X
PlayStation 5
PC
Clair Obscur: Expedition 33
Mikołaj Berlik
