Jaka była największa premiera w Xbox Game Pass w 2025 roku? Microsoft nie pozostawia wątpliwości

Twórcy podsumowują wyjątkowo intensywny rok. Gra sprzedała się już w ponad 5 milionach egzemplarzy, z czego 3,3 miliona przypadło na pierwsze 33 dni od debiutu. Co istotne, premiera odbyła się w tym samym okresie co Oblivion Remastered – jedna z największych konkurencyjnych premier sezonu. Mimo to zainteresowanie pozostaje wysokie, a produkcja Sandfall Interactive należy do najgłośniejszych wydarzeń końcówki roku. Gra jest również wielokrotnie nominowana na The Game Awards 2025.

Clair Obscur: Expedition 33 – ro śnie szansa na triumf na The Game Awards

Studio podkreśla, że to wsparcie graczy umożliwiło tak szybki rozwój marki. Twórcy zwracają uwagę, że dla debiutującego zespołu premiera była stresująca, jednak odbiór przerósł najśmielsze oczekiwania. Według Xboxa o sile gry przesądziły unikalna stylistyka, połączenie mechanik JRPG z francuskimi motywami kulturowymi oraz wysoka jakość wizualna.