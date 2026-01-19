Zaloguj się lub Zarejestruj

Były lider Assassin’s Creed pozywa Ubisoft. Gra toczy się o miliony

Patrycja Pietrowska
2026/01/19 07:45
0
0

Ubisoft przed sądem.

Były wieloletni menedżer związany z marką Assassin’s Creed wystąpił na drogę sądową przeciwko Ubisoft. Jak wynika z dokumentów przywoływanych przez kanadyjskie media, Marc-Alexis Côté domaga się blisko 1,3 mln dolarów kanadyjskich odszkodowania. Sprawa trafiła do sądu w Quebecu i dotyczy wydarzeń z drugiej połowy 2025 roku.

Ubisoft
Ubisoft

Były filar Assassin’s Creed kontra Ubisoft. Spór trafił do sądu

Côté był związany z Ubisoftem przez ponad dwie dekady. Od marca 2022 roku pełnił funkcję wiceprezesa oraz producenta wykonawczego całej marki Assassin’s Creed. W październiku 2025 roku Ubisoft poinformował o jego odejściu z kierownictwa, wskazując, że zaproponowano mu stanowisko w nowo powołanym studiu Vantage, które miało nadzorować rozwój Assassin’s Creed oraz innych kluczowych marek. Według oficjalnego komunikatu Côté nie przyjął tej oferty, co spotkało się z publicznym rozczarowaniem ze strony jednego z szefów nowej struktury.

Sam zainteresowany szybko zakwestionował tę wersję wydarzeń. W opublikowanym wpisie w mediach społecznościowych podkreślał, że nie odszedł z własnej woli i wykonywał swoje obowiązki do momentu, gdy poproszono go o odsunięcie się od dotychczasowej roli. Jednocześnie zaznaczał, że nie żywi osobistych pretensji wobec firmy. Według pozwu, cytowanego przez Radio-Canada, menedżer uznał zaproponowane mu stanowisko w Vantage Studios za znaczące obniżenie kompetencji i wpływu.

GramTV przedstawia:

Pozew wskazuje, że po restrukturyzacji jego pozycja w strukturach firmy uległa osłabieniu, a wybór sprowadzał się do nieakceptowalnych warunków albo odejścia bez odprawy. Ponieważ odmówił przyjęcia nowej roli, Ubisoft potraktował jego odejście jako rezygnację i nie wypłacił świadczeń. Prawnicy byłego producenta twierdzą jednak, że zgodnie z kanadyjskim prawem pracy taka sytuacja spełnia przesłanki zwolnienia konstruktywnego, co uprawnia do pełnej odprawy oraz dodatkowego zadośćuczynienia. Côté domaga się także zniesienia klauzuli o zakazie konkurencji, którą uznaje za przeszkodę w znalezieniu nowej pracy.

Powstanie Vantage Studios było elementem szerszej reorganizacji Ubisoftu, prowadzonej w trudnym okresie finansowym. Nowa struktura miała usprawnić zarządzanie flagowymi markami, skrócić proces decyzyjny i zwiększyć autonomię zespołów.

Źródło:https://gamerant.com/former-assassins-creed-boss-ubisoft-lawsuit/

Tagi:

News
Ubisoft
zwolnienia
Assassin's Creed
Marc-Alexis Cote
branża gier
branża growa
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112