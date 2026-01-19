Były lider Assassin’s Creed pozywa Ubisoft. Gra toczy się o miliony

Były wieloletni menedżer związany z marką Assassin’s Creed wystąpił na drogę sądową przeciwko Ubisoft. Jak wynika z dokumentów przywoływanych przez kanadyjskie media, Marc-Alexis Côté domaga się blisko 1,3 mln dolarów kanadyjskich odszkodowania. Sprawa trafiła do sądu w Quebecu i dotyczy wydarzeń z drugiej połowy 2025 roku.

Były filar Assassin’s Creed kontra Ubisoft. Spór trafił do sądu

Côté był związany z Ubisoftem przez ponad dwie dekady. Od marca 2022 roku pełnił funkcję wiceprezesa oraz producenta wykonawczego całej marki Assassin’s Creed. W październiku 2025 roku Ubisoft poinformował o jego odejściu z kierownictwa, wskazując, że zaproponowano mu stanowisko w nowo powołanym studiu Vantage, które miało nadzorować rozwój Assassin’s Creed oraz innych kluczowych marek. Według oficjalnego komunikatu Côté nie przyjął tej oferty, co spotkało się z publicznym rozczarowaniem ze strony jednego z szefów nowej struktury.