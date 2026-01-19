Były lider Assassin’s Creed pozywa Ubisoft. Gra toczy się o miliony

Były wieloletni menedżer związany z marką Assassin’s Creed wystąpił na drogę sądową przeciwko Ubisoft. Jak wynika z dokumentów przywoływanych przez kanadyjskie media, Marc-Alexis Côté domaga się blisko 1,3 mln dolarów kanadyjskich odszkodowania. Sprawa trafiła do sądu w Quebecu i dotyczy wydarzeń z drugiej połowy 2025 roku.
Były filar Assassin’s Creed kontra Ubisoft. Spór trafił do sądu
Côté był związany z Ubisoftem przez ponad dwie dekady. Od marca 2022 roku pełnił funkcję wiceprezesa oraz producenta wykonawczego całej marki Assassin’s Creed. W październiku 2025 roku Ubisoft poinformował o jego odejściu z kierownictwa, wskazując, że zaproponowano mu stanowisko w nowo powołanym studiu Vantage, które miało nadzorować rozwój Assassin’s Creed oraz innych kluczowych marek. Według oficjalnego komunikatu Côté nie przyjął tej oferty, co spotkało się z publicznym rozczarowaniem ze strony jednego z szefów nowej struktury.
Sam zainteresowany szybko zakwestionował tę wersję wydarzeń. W opublikowanym wpisie w mediach społecznościowych podkreślał, że nie odszedł z własnej woli i wykonywał swoje obowiązki do momentu, gdy poproszono go o odsunięcie się od dotychczasowej roli. Jednocześnie zaznaczał, że nie żywi osobistych pretensji wobec firmy. Według pozwu, cytowanego przez Radio-Canada, menedżer uznał zaproponowane mu stanowisko w Vantage Studios za znaczące obniżenie kompetencji i wpływu.
Pozew wskazuje, że po restrukturyzacji jego pozycja w strukturach firmy uległa osłabieniu, a wybór sprowadzał się do nieakceptowalnych warunków albo odejścia bez odprawy. Ponieważ odmówił przyjęcia nowej roli, Ubisoft potraktował jego odejście jako rezygnację i nie wypłacił świadczeń. Prawnicy byłego producenta twierdzą jednak, że zgodnie z kanadyjskim prawem pracy taka sytuacja spełnia przesłanki zwolnienia konstruktywnego, co uprawnia do pełnej odprawy oraz dodatkowego zadośćuczynienia. Côté domaga się także zniesienia klauzuli o zakazie konkurencji, którą uznaje za przeszkodę w znalezieniu nowej pracy.
