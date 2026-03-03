Zaloguj się lub Zarejestruj

Mobilne The Division z datą premiery. Zagramy jeszcze w tym miesiącu

Maciej Petryszyn
2026/03/03 19:20
Już niedługo seria Tom Clancy’s The Division powiększy się o kolejną produkcję. Niemniej zupełnie inną od poprzednich.

Wcześniej graliśmy na komputerach i konsolach. Teraz pora na urządzenia mobilne.

The Division Resurgence
The Division Resurgence

The Division Resurgence z datą premiery

Temat The Division Resurgence został ponownie poruszony podczas prezentacji, która miała miejsce z okazji 10. rocznicy premiery pierwszego The Division. Poruszono go zresztą nie bez powodu, bo twórcy wreszcie ujawnili datę premiery. Tak więc mobilna produkcja zadebiutuje oficjalnie 31 marca 2026 roku na systemach iOS oraz Android.

Już teraz można dokonywać wstępnej rejestracji w Google Play oraz App Store. Jeżeli ktoś jest zainteresowany grą, to zdecydowanie warto to zrobić. Wszyscy ci, którzy się zarejestrują i ustawią automatyczne pobieranie, otrzymają w dniu wyjścia produkcji specjalne nagrody w postaci skina do broni Pure Gold oraz skórkę postaci NYC Firefighter.

GramTV przedstawia:

To nie wszystko, bo coś dla siebie znajdą również posiadacze The Division 2, który też mogą zostać nagrodzeni i otrzymać dodatkowe przedmioty. Wystarczy w dniu premiery zalogować się w The Division Resurgence na to samo konto Ubisoft Connect, na którym posiadamy też The Division 2.

To tylko jedna z informacji związanych z marką The Division, które trafiły do nas w ostatnich miesiącach. Niedawno wszak zadebiutowało The Division: Definitive Edition, które spotkało się jednak z mieszanymi opiniami. Dodatkowo czekamy na więcej informacji na temat The Division 3, bo gra ta zdaniem twórców ma być “prawdziwym potworem.

Źródło:https://www.ubisoft.com/pl-pl/game/the-division/resurgence/news-updates/5yf33HSkMvuEiahlTmocOu/ujawnienie-daty-premiery

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

