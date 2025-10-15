Assassin’s Creed bez swojego lidera. Ubisoft traci szefa marki po 20 latach współpracy

Marc-Alexis Côté, wiceprezes franczyzy i producent wykonawczy serii Assassin’s Creed, zakończył swoją długoletnią karierę w Ubisofcie. Wiadomość o odejściu szefa marki, który od 2022 roku odpowiadał za „ogólną strategię rozwoju Assassin’s Creed”, została przekazana pracownikom w formie wewnętrznej notatki. Decyzja nadeszła krótko po ogłoszeniu powstania nowej spółki zależnej Ubisoftu, Vantage Studios.

Koniec pewnej ery w Ubisoft. Szef marki Assassin’s Creed opuszcza firmę

Zgodnie z informacjami zawartymi w wiadomości, współzarządzający Vantage Studios – Christophe Derennes oraz Charlie Guillemot – poinformowali załogę o decyzji Côté. Studio oferowało mu jedną z kluczowych ról w strukturach nowej jednostki, jednakże Marc-Alexis Côté postanowił ją odrzucić. Liderzy Vantage Studios wyrazili swoje rozczarowanie z powodu jego rezygnacji, jednocześnie wskazując, że Côté kierował się „własnymi oczekiwaniami i priorytetami związanymi z tworzeniem i przyszłością Vantage Studios”.