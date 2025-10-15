Assassin’s Creed bez swojego lidera. Ubisoft traci szefa marki po 20 latach współpracy

Marc-Alexis Côté, wiceprezes franczyzy i producent wykonawczy serii Assassin’s Creed, zakończył swoją długoletnią karierę w Ubisofcie. Wiadomość o odejściu szefa marki, który od 2022 roku odpowiadał za „ogólną strategię rozwoju Assassin’s Creed”, została przekazana pracownikom w formie wewnętrznej notatki. Decyzja nadeszła krótko po ogłoszeniu powstania nowej spółki zależnej Ubisoftu, Vantage Studios.
Koniec pewnej ery w Ubisoft. Szef marki Assassin’s Creed opuszcza firmę
Zgodnie z informacjami zawartymi w wiadomości, współzarządzający Vantage Studios – Christophe Derennes oraz Charlie Guillemot – poinformowali załogę o decyzji Côté. Studio oferowało mu jedną z kluczowych ról w strukturach nowej jednostki, jednakże Marc-Alexis Côté postanowił ją odrzucić. Liderzy Vantage Studios wyrazili swoje rozczarowanie z powodu jego rezygnacji, jednocześnie wskazując, że Côté kierował się „własnymi oczekiwaniami i priorytetami związanymi z tworzeniem i przyszłością Vantage Studios”.
Rzecznik Ubisoftu, w oświadczeniu przekazanym dla IGN, potwierdził, że po ogłoszonej w marcu 2025 roku restrukturyzacji organizacyjnej, Côté zdecydował się poszukiwać nowej drogi zawodowej poza strukturami firmy.
Po ogłoszonej w marcu 2025 restrukturyzacji organizacyjnej Marc-Alexis Côté zdecydował się obrać nową ścieżkę poza Ubisoftem. Choć jest nam smutno z powodu jego odejścia, jesteśmy przekonani, że nasze utalentowane zespoły będą dalej rozwijać silne fundamenty, które pomógł zbudować. Jesteśmy niezwykle wdzięczni za wpływ, jaki Marc-Alexis wywarł przez te lata, szczególnie za ukształtowanie marki Assassin’s Creed w to, czym jest dziś. Jego przywództwo, kreatywność i zaangażowanie pozostawiły trwały ślad wśród naszych zespołów i graczy. Szczerze dziękujemy mu za liczne dokonania i życzymy dalszych sukcesów w przyszłych przedsięwzięciach.
Kariera Côté w firmie Ubisoft sięga 2005 roku, kiedy to dołączył do firmy jako inżynier oprogramowania. Wśród licznych projektów, w których brał udział, znajdują się między innymi tytuły takie jak Assassin’s Creed III, Assassin’s Creed Syndicate oraz Assassin’s Creed Odyssey.
