„To nie była moja decyzja”. Były szef Assassin’s Creed ujawnia prawdę o odejściu z Ubisoftu

Marc-Alexis Côté, który przez lata nadzorował serię Assassin’s Creed, publicznie podważył oficjalną narrację Ubisoftu na temat swojego odejścia. W przeciwieństwie do wcześniejszych doniesień, Côté nie złożył rezygnacji, ale został poproszony przez firmę o opuszczenie stanowiska.

Twórca Assassin’s Creed ujawnia kulisy swojego rozstania z Ubisoftem i nową spółką Vantage Studios

Wiadomość o rozstaniu nadeszła krótko po tym, jak Ubisoft ogłosił powstanie nowej spółki zależnej, Vantage Studios. Ta nowa struktura ma teraz sprawować nadzór nad najważniejszymi markami Ubisoftu, w tym właśnie nad serią Assassin’s Creed.

We wtorek, w wewnętrznej wiadomości mailowej skierowanej do pracowników Charlie Guillemot i Christophe Derennes przekazali inną wersję wydarzeń. Stwierdzili oni, że Marc-Alexis Côté otrzymał propozycję dołączenia do zespołu kierowniczego Vantage Studios, ale odrzucił tę ofertę i podjął decyzję o opuszczeniu Ubisoftu. W późniejszym oświadczeniu skierowanym do personelu obaj CEO wyrazili swoje rozczarowanie z powodu odejścia Côté.

Marc-Alexis Côté zajął stanowisko, publikując swoje wyjaśnienie na stronie LinkedIn. Wskazał, że po otrzymaniu wiadomości od kolegów, przyjaciół i fanów, pojawił się powtarzający się wątek, który czuł potrzebę wyjaśnić. Wyznał, że wiele osób wyraziło zdziwienie jego rzekomym wyborem odejścia od Assassin’s Creed po tylu latach, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego ciągłą pasję do tej marki. Côté zapewnił, że „prawda jest prosta”: to nie była jego decyzja.