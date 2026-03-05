Zwolnienia w Unity w pełnym chaosie. Maile o 5 rano i odcięcie od systemów

Firma Unity, twórca jednego z najpopularniejszych silników graficznych, kontynuuje masowe zwolnienia, które tym razem odbywają się w atmosferze skandalu komunikacyjnego.
Problemy w Unity po raz kolejny
Z najnowszych raportów wynika, że Unity wydało już 205 milionów dolarów na proces restrukturyzacji, który pochłonął 25% siły roboczej firmy w tym roku fiskalnym. Jednak to nie skala zwolnień, a sposób ich przeprowadzania wywołał falę oburzenia w mediach społecznościowych.
Niestety, dotknęły mnie ostatnie zwolnienia w Unity.
Chociaż nie spodziewałem się, że nastąpi to tak nagle, nadal jestem niezmiernie wdzięczny za prawie sześć lat tworzenia treści do gier i pomocy w kształtowaniu lepszego silnika do tworzenia gier.
Teraz nadszedł czas na kolejną przygodę! Jestem otwarty na nowe możliwości i podekscytowany możliwością wykorzystania mojego doświadczenia jako projektanta gier i programisty w nowych wyzwaniach. Dzięki ponad 8-letniemu doświadczeniu w branży stworzyłem bogate portfolio obejmujące kodowanie, animację, grafikę techniczną i wiele innych.
Pracownicy podkreślają, że komunikacja była nagła i pozbawiona jakiegokolwiek ludzkiego pierwiastka, co mocno uderzyło w wizerunek firmy, która pod rządami nowego CEO, Matthew Bromberga, miała odbudowywać zaufanie.
Zwolnienia są częścią szerszego planu restrukturyzacji po głośnym skandalu z opłatami Runtime Fee, który doprowadził do odejścia poprzedniego szefa, Johna Riccitiello. Choć obecny prezes wycofał kontrowersyjne opłaty, by odzyskać deweloperów, koszty finansowe i wizerunkowe tamtych decyzji wciąż odbijają się czkawką.
