Zwolnienia w Unity w pełnym chaosie. Maile o 5 rano i odcięcie od systemów

Byli pracownicy firmy dzielą się wstrząsającymi relacjami z ostatnich dni. Senior Technical Artist, Peter Roe, poinformował, że o utracie pracy dowiedział się z wiadomości wysłanej o 5:00 rano. Mail informował go, że jego stanowisko zostało „wyeliminowane”, a dostęp do systemów firmy straci jeszcze tego samego dnia. Shanee Nishry, lider techniczny pakietu Behavior (narzędzia do tworzenia AI dla NPC), ogłosiła, że jej cały zespół został zwolniony. Co ciekawe, Nishry stworzyła to narzędzie w czasie prywatnym, zanim stało się częścią oferty Unity. Obecnie stara się o udostępnienie kodu projektu jako open source, by praca jej zespołu nie przepadła.

Główny projektant także potwierdził swoje zwolnienie z Unity:

Niestety, dotknęły mnie ostatnie zwolnienia w Unity.

Chociaż nie spodziewałem się, że nastąpi to tak nagle, nadal jestem niezmiernie wdzięczny za prawie sześć lat tworzenia treści do gier i pomocy w kształtowaniu lepszego silnika do tworzenia gier.

Teraz nadszedł czas na kolejną przygodę! Jestem otwarty na nowe możliwości i podekscytowany możliwością wykorzystania mojego doświadczenia jako projektanta gier i programisty w nowych wyzwaniach. Dzięki ponad 8-letniemu doświadczeniu w branży stworzyłem bogate portfolio obejmujące kodowanie, animację, grafikę techniczną i wiele innych.