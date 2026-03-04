Zaloguj się lub Zarejestruj

Ubisoft świętuje 10-lecie. The Division 2 z darmowym dodatkiem i Realism Mode

Mikołaj Berlik
2026/03/04 16:30
Twórcy dzielą się masą nowości.

Seria The Division świętuje właśnie swoje 10-lecie, a Ubisoft przygotował z tej okazji ogromną aktualizację, która nie tylko odświeża oprawę graficzną, ale wprowadza zupełnie nowy sposób doświadczania walki o Nowy Jork i Waszyngton.

The Division 2
The Division 2

The Division – ważny kamień milowy dla serii

Od 3 marca do 2 kwietnia potrwają obchody jubileuszowe, które wprowadzają do The Division 2 szereg nowości. Jedną z najważniejszych jest darmowa aktualizacja graficzna – deweloperzy poprawili oświetlenie, mgłę, odbicia oraz tekstury materiałów. Efektem jest znacznie bardziej immersyjny świat, który zachowuje przy tym wysoką wydajność.

Z okazji rocznicy wprowadzono ograniczony czasowo Realism Mode. To oddzielna ścieżka postępu w ramach kampanii Warlords of New York (która jest dostępna za darmo dla wszystkich graczy w trakcie trwania wydarzenia). Starcia są tam szybsze i bardziej śmiertelne zarówno dla agentów, jak i wrogów. Położono większy nacisk na obserwację otoczenia niż na wskaźniki na ekranie. Amunicję odzyskuje się bezpośrednio z pokonanych wrogów, umiejętności mają znacznie dłuższe czasy odnowienia, a ciężki sprzęt zapewnia potężną ochronę drastycznie ograniczając mobilność.

W ramach jubileuszowego Event Passa, gracze mogą zdobyć stroje inspirowane innymi kultowymi seriami: Ghost Recon, Splinter Cell oraz Rainbow Six Siege. Do zdobycia są m.in. mundury Archer (Splinter Cell), Nomad (Ghost Recon) czy IQ i DOC (R6S).

W puli nagród pojawiły się nowości:

  • Big Alejandro (Egzotyczny KM): Każdy strzał oddany zza osłony zwiększa obrażenia o 1% (do 100%).
  • Harrier Pride (Egzotyczny plecak): Buduje stosy obrażeń przy atakowaniu i stosy odporności przy otrzymywaniu obrażeń.
  • Globalne Wydarzenia: Powracają kultowe mechaniki z pierwszej części gry – Ambush (premie za pozostawanie w bezruchu) oraz Assault (premie za agresywną walkę w zwarciu).

Ubisoft przygotował również prezenty:

  • Darmowa bluza: Każdy, kto zaloguje się w marcu, otrzyma ekskluzywną bluzę z motywem misia Tommy'ego.
  • Panda Day: W dniach 16–24 marca będzie można zdobyć trofeum na plecak w kształcie pandy za ukończenie misji w National Zoo.

Na koniec wspomnijmy, że The Division 2 zostało wydane 15 marca 2019 roku na PC, Xbox One i PlayStation 4. Ostatnio usłyszeliśmy mobilnej grze The Division, która zadebiutuje jeszcze w marcu.

Źródło:https://www.ubisoft.com/en-us/game/the-division/the-division-2/news-updates/1myuMJ5wGJFqIy2ic0mYnp/celebrating-10-years-of-the-division

