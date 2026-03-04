Ubisoft świętuje 10-lecie. The Division 2 z darmowym dodatkiem i Realism Mode

Seria The Division świętuje właśnie swoje 10-lecie, a Ubisoft przygotował z tej okazji ogromną aktualizację, która nie tylko odświeża oprawę graficzną, ale wprowadza zupełnie nowy sposób doświadczania walki o Nowy Jork i Waszyngton.
The Division – ważny kamień milowy dla serii
Od 3 marca do 2 kwietnia potrwają obchody jubileuszowe, które wprowadzają do The Division 2 szereg nowości. Jedną z najważniejszych jest darmowa aktualizacja graficzna – deweloperzy poprawili oświetlenie, mgłę, odbicia oraz tekstury materiałów. Efektem jest znacznie bardziej immersyjny świat, który zachowuje przy tym wysoką wydajność.
Z okazji rocznicy wprowadzono ograniczony czasowo Realism Mode. To oddzielna ścieżka postępu w ramach kampanii Warlords of New York (która jest dostępna za darmo dla wszystkich graczy w trakcie trwania wydarzenia). Starcia są tam szybsze i bardziej śmiertelne zarówno dla agentów, jak i wrogów. Położono większy nacisk na obserwację otoczenia niż na wskaźniki na ekranie. Amunicję odzyskuje się bezpośrednio z pokonanych wrogów, umiejętności mają znacznie dłuższe czasy odnowienia, a ciężki sprzęt zapewnia potężną ochronę drastycznie ograniczając mobilność.
W ramach jubileuszowego Event Passa, gracze mogą zdobyć stroje inspirowane innymi kultowymi seriami: Ghost Recon, Splinter Cell oraz Rainbow Six Siege. Do zdobycia są m.in. mundury Archer (Splinter Cell), Nomad (Ghost Recon) czy IQ i DOC (R6S).
W puli nagród pojawiły się nowości:
Big Alejandro (Egzotyczny KM): Każdy strzał oddany zza osłony zwiększa obrażenia o 1% (do 100%).
Harrier Pride (Egzotyczny plecak): Buduje stosy obrażeń przy atakowaniu i stosy odporności przy otrzymywaniu obrażeń.
Globalne Wydarzenia: Powracają kultowe mechaniki z pierwszej części gry – Ambush (premie za pozostawanie w bezruchu) oraz Assault (premie za agresywną walkę w zwarciu).
Ubisoft przygotował również prezenty:
Darmowa bluza: Każdy, kto zaloguje się w marcu, otrzyma ekskluzywną bluzę z motywem misia Tommy'ego.
Panda Day: W dniach 16–24 marca będzie można zdobyć trofeum na plecak w kształcie pandy za ukończenie misji w National Zoo.
