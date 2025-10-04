Była szefowa FTC krytykuje podwyżkę cen Game Passa: "Mogą jeszcze pogorszyć sytuację”

Xbox otrzymuje kolejny cios po podwyżce Game Passa
Teraz głos w sprawie zabrała Lina Khan, była przewodnicząca Federalnej Komisji Handlu (FTC), znana z ostrego sprzeciwu wobec przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft. Na platformie X skrytykowała politykę cenową giganta, podkreślając, że obecne zmiany szkodzą zarówno graczom, jak i deweloperom. Khan przypomniała, że wzrost konsolidacji na rynku gier często idzie w parze z podwyżkami cen, a dominujące firmy mogą pozwolić sobie na działania, które “pogarszają sytuację dla klientów, nie martwiąc się o konsekwencje”, sugerując przy tym, że to jeszcze nie koniec i Microsoft “może jeszcze bardziej pogorszyć sytuację”.
Jej komentarz był odpowiedzią na wpis sugerujący, że Microsoft złamał wcześniejsze zapewnienia, według których przejęcie Activision nie miało skutkować wzrostem cen Game Passa. Tymczasem subskrypcja Game Pass Ultimate zdrożała do 29,99 dolarów miesięcznie.
Podczas wielomiesięcznej batalii prawnej FTC starało się zablokować zakup Activision Blizzard przez Microsoft, argumentując, że może to doprowadzić do monopolizacji branży. Ostatecznie transakcja doszła do skutku i kosztowała Microsoft 69 miliardów dolarów. Niedawno ujawniono, że wprowadzenie serii Call of Duty do Game Passa przełożyło się na spadek sprzedaży gier o około 300 milionów dolarów. Jedna z teorii głosi, że podwyżki abonamentu to próba częściowego zrekompensowania tych strat.
Choć tysiące graczy na całym świecie zdecydowały się zrezygnować z subskrypcji lub przejść na tańsze plany, Khan sugeruje, że skala i dominacja Microsoftu sprawiają, iż bojkot nie wpłynie znacząco na kondycję firmy. Podwyżka cen Game Passa wywołała jednak ogromne oburzenie i ponownie rozbudziła dyskusję o konsekwencjach rosnącej konsolidacji w branży gier.
