Była szefowa FTC krytykuje podwyżkę cen Game Passa: "Mogą jeszcze pogorszyć sytuację”

Microsoft wyjątkowo trudny okres. Najpierw ogłoszono podwyżki cen konsol Xbox Series X/S, następnie przyszła radykalna zmiana w strukturze Xbox Game Pass, której towarzyszyła rekordowa podwyżka subskrypcji, a następnie kierownictwo firmy zaczęło bronić tych decyzji mimo lawiny krytyki w mediach społecznościowych. Sytuacja skłoniła wielu graczy do rezygnacji z usługi, co doprowadziło do wysypania się strony.

Xbox otrzymuje kolejny cios po podwyżce Game Passa

Teraz głos w sprawie zabrała Lina Khan, była przewodnicząca Federalnej Komisji Handlu (FTC), znana z ostrego sprzeciwu wobec przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft. Na platformie X skrytykowała politykę cenową giganta, podkreślając, że obecne zmiany szkodzą zarówno graczom, jak i deweloperom. Khan przypomniała, że wzrost konsolidacji na rynku gier często idzie w parze z podwyżkami cen, a dominujące firmy mogą pozwolić sobie na działania, które “pogarszają sytuację dla klientów, nie martwiąc się o konsekwencje”, sugerując przy tym, że to jeszcze nie koniec i Microsoft “może jeszcze bardziej pogorszyć sytuację”.