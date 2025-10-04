Zaloguj się lub Zarejestruj

Była szefowa FTC krytykuje podwyżkę cen Game Passa: "Mogą jeszcze pogorszyć sytuację”

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/04 18:00
0
0

Micrsoft i Xbox nie przestają obrywać po ostatniej podwyżce usługi Xbox Game Pass.

Microsoft wyjątkowo trudny okres. Najpierw ogłoszono podwyżki cen konsol Xbox Series X/S, następnie przyszła radykalna zmiana w strukturze Xbox Game Pass, której towarzyszyła rekordowa podwyżka subskrypcji, a następnie kierownictwo firmy zaczęło bronić tych decyzji mimo lawiny krytyki w mediach społecznościowych. Sytuacja skłoniła wielu graczy do rezygnacji z usługi, co doprowadziło do wysypania się strony.

Xbox
Xbox

Xbox otrzymuje kolejny cios po podwyżce Game Passa

Teraz głos w sprawie zabrała Lina Khan, była przewodnicząca Federalnej Komisji Handlu (FTC), znana z ostrego sprzeciwu wobec przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft. Na platformie X skrytykowała politykę cenową giganta, podkreślając, że obecne zmiany szkodzą zarówno graczom, jak i deweloperom. Khan przypomniała, że wzrost konsolidacji na rynku gier często idzie w parze z podwyżkami cen, a dominujące firmy mogą pozwolić sobie na działania, które “pogarszają sytuację dla klientów, nie martwiąc się o konsekwencje”, sugerując przy tym, że to jeszcze nie koniec i Microsoft “może jeszcze bardziej pogorszyć sytuację”.

Jej komentarz był odpowiedzią na wpis sugerujący, że Microsoft złamał wcześniejsze zapewnienia, według których przejęcie Activision nie miało skutkować wzrostem cen Game Passa. Tymczasem subskrypcja Game Pass Ultimate zdrożała do 29,99 dolarów miesięcznie.

GramTV przedstawia:

Podczas wielomiesięcznej batalii prawnej FTC starało się zablokować zakup Activision Blizzard przez Microsoft, argumentując, że może to doprowadzić do monopolizacji branży. Ostatecznie transakcja doszła do skutku i kosztowała Microsoft 69 miliardów dolarów. Niedawno ujawniono, że wprowadzenie serii Call of Duty do Game Passa przełożyło się na spadek sprzedaży gier o około 300 milionów dolarów. Jedna z teorii głosi, że podwyżki abonamentu to próba częściowego zrekompensowania tych strat.

Choć tysiące graczy na całym świecie zdecydowały się zrezygnować z subskrypcji lub przejść na tańsze plany, Khan sugeruje, że skala i dominacja Microsoftu sprawiają, iż bojkot nie wpłynie znacząco na kondycję firmy. Podwyżka cen Game Passa wywołała jednak ogromne oburzenie i ponownie rozbudziła dyskusję o konsekwencjach rosnącej konsolidacji w branży gier.

Źródło:https://insider-gaming.com/ftc-chair-shots-game-pass-price-hike

Tagi:

News
Microsoft
Xbox Game Pass
usługa
Xbox
branża gier
subskrypcja
Xbox Series X
Xbox Series S
krytyka
podwyżka cen
gracze
podwyżki
gracze narzekają
usługi online
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112