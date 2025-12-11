Path of Exile 2 za darmo na 3 dni: Zegar tyka! Nie przegap darmowego dostępu od 12 grudnia

Kiedy dokładnie Path of Exile 2 będzie dostępne za darmo i co obejmuje darmowy weekend?

Path of Exile 2 szykuje duże otwarcie na nowych graczy – wraz z premierą aktualizacji The Last of the Druids tytuł będzie dostępny za darmo przez trzy dni. To jedna z największych okazji, by bez żadnych ograniczeń sprawdzić jednego z najpopularniejszych hack’n’slashy ostatnich miesięcy i przekonać się, jak Grinding Gear Games rozwija swoją produkcję przed premierą pełnej wersji. Path of Exile 2 – darmowy weekend i nowa aktualizacja Wraz z aktualizacją The Last of the Druids gra otrzyma długo zapowiadaną klasę Druida oraz nową mechanikę ligową, która ma wprowadzić dodatkową głębię do endgame’u. Na tym jednak atrakcje się nie kończą. Najważniejszą informacją dla niezdecydowanych jest trzydniowy darmowy dostęp do pełnej zawartości PoE 2 – bez limitów, bez blokad i bez wycinania części kampanii.

Darmowy weekend rozpocznie się 12 grudnia o godzinie 20:00, dokładnie w momencie premiery aktualizacji. Zabawa potrwa trzy pełne doby, czyli do 15 grudnia, również do godziny 20:00. Oferta dotyczy wszystkich platform, na których dostępna jest gra: PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. GGG podkreśla, że to pełen dostęp – nowi gracze mogą przejść kampanię, wejść do endgame’u i przetestować swoje pomysły na buildy bez żadnych przeszkód. Warto pamiętać, że nie przewidziano wcześniejszego pobierania gry. Jeśli nie macie PoE 2 w bibliotece, pobieranie ruszy dopiero wraz z aktualizacją. Po zakończeniu darmowego weekendu wszystkie postacie pozostaną na koncie – będą czekać na waszą decyzję, czy kupujecie grę, czy poczekacie na premierę pełnej wersji.

Grinding Gear Games dorzuca też zestaw kosmetycznych bonusów, które będzie można zdobyć wyłącznie podczas darmowego weekendu, niezależnie od tego, czy grę już kupiliście. Wśród nagród znajdują się: fajka zdobywana w trakcie kampanii, książka czarodzieja przypinana do pasa oraz animacja przy awansowaniu na kolejny poziom. To niewielkie, ale atrakcyjne dodatki, które mają zachęcić do sprawdzenia nowej zawartości. Jednocześnie GGG stale aktualizuje listę zmian w wersji 0.4.0, dopracowując balans i mechaniki debiutujące wraz z aktualizacją. Jeśli planujecie rozpocząć weekend od dokładnego przygotowania builda, warto zajrzeć na oficjalną stronę gry, gdzie regularnie pojawiają się kolejne poprawki. To dobry moment, aby sprawdzić, jak zmieni się wasza ulubiona klasa i które umiejętności zostaną wzmocnione. Trzy dni darmowej zabawy to rzadko spotykana okazja, a przy rosnącej popularności Path of Exile 2 wielu graczy zapewne wykorzysta ten czas do maksimum. Jeśli zastanawialiście się nad przetestowaniem gry, aktualizacja The Last of the Druids wydaje się najlepszym momentem, by wpaść do Wraeclast i sprawdzić, jak rozwija się najnowsze dzieło Grinding Gear Games.