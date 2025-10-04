Gracze odwracają się od Xbox Game Pass, a Microsoft tak tłumaczy się po podwyżkach

Komentarz, który nic nie zmienia.

Nie milkną echa głośnej sprawy podwyżek cen w usłudze Game Pass. Po niedawnym masowym anulowaniu subskrypcji Xbox Game Pass w odpowiedzi na znaczną podwyżkę cen, głos w sprawie zabrał jeden z dyrektorów Microsoftu. Podwyżki cen Xbox Game Pass – komentarz jednego z dyrektorów Microsoftu W tym tygodniu gigant z Redmond ogłosił, że Xbox Game Pass Ultimate podrożeje z 19,99 do 29,99 dolarów miesięcznie. Standardowa wersja zostanie zastąpiona nowym planem Premium za 14,99 dolarów, który ma oferować więcej gier i dostęp do trybu wieloosobowego. Choć do usługi trafiło aż 50 nowych tytułów, w tym m.in. Hogwarts Legacy, Prince of Persia: The Lost Crown, Tom Clancy’s The Division i aż 14 części Assassin’s Creed, wielu graczy uznało tę decyzję za zbyt drastyczną.

Jak poinformował The Verge, Dustin Blackwell, dyrektor ds. komunikacji w dziale gier Microsoftu, przyznał, że firma rozumie frustrację użytkowników. Podwyżki cen nigdy nikomu nie sprawiają przyjemności, ale w tym przypadku staramy się również zwiększyć wartość tych planów. Rozumiemy frustrację graczy, jednak decyzja o zmianie cen nie została podjęta lekko. Chcemy, by Xbox Game Pass pozostał najlepszym miejscem do grania, a opinie użytkowników są dla nas niezwykle ważne.

Wkrótce po ogłoszeniu zmian strona Xbox Game Pass przeciążona została falą rezygnacji z subskrypcji. Microsoft nie ujawnił, ilu użytkowników faktycznie anulowało swoje plany, ale reakcja społeczności jasno pokazuje, że granica akceptowalności została przekroczona. Co ciekawe, W 2025 roku w ramach Game Passa pojawiły się już duże premiery, takie jak Avowed, Clair Obscur: Expedition 33, Grounded 2 czy Hollow Knight: Silksong. Jesienią do usługi dołączą m.in. Ninja Gaiden 4 i The Outer Worlds 2. Sprawa odbiła się w branży szerokim echem, a w sieci nie brakuje głosów, że Microsoft przeszarżował. Ostry komentarz dołożył niedawno były prezes Blizzarda. Nawet GameStop postanowił wbić szpilę na Twitterze, przypominając graczom, że „kupowanie przecenionych gier z drugiej ręki i posiadanie ich na zawsze” to wciąż alternatywa dla coraz droższej subskrypcji.

