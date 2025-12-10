Deweloperzy udostępniali spoilery swojej własnej gry. Niewiele osób się zorientowało

Fabułowe wskazówki ukryto w muzyce, słyszalnej nawet w prologu gry.
Twórcy Clair Obscur: Expedition 33 od samego początku prowadzili z graczami subtelną grę. Po ujawnieniu, że część scen w zwiastunach była celowo fałszywa, na jaw wyszło kolejne zaskakujące zagranie deweloperów — tym razem związane bezpośrednio z fabułą i zakończeniem historii.
Clair Obscur: Expedition 33 – spoilery zapisane w muzyce
Uwaga na spoilery z Clair Obscur: Expedition 33.
Okazuje się, że niezwykle ceniona ścieżka dźwiękowa gry pełniła nie tylko funkcję klimatyczną. W tekstach utworów — również tych słyszalnych już w prologu — ukryto informacje dotyczące kluczowych wydarzeń fabularnych oraz relacji między głównymi bohaterkami, Alicią i Maelle. Sugestie te były jednak na tyle zamaskowane, że większość graczy nie była w stanie ich wychwycić przy pierwszym kontakcie z grą.
Najmocniejsze wskazówki pojawiały się w utworach towarzyszących ważnym starciom. Muzyka odgrywana przed pojedynkiem z Duallistą w segmencie Zapomnianego Pola Bitwy zawierała wersy, które wprost odnosiły się do finału opowieści. W tekście pojawiała się symbolika dwóch postaci — jednej pragnącej „odejść w niepamięć” i drugiej, która chce „pozostać obok”, co bezpośrednio koresponduje z losami Maelle i Verso.
Dodatkową warstwą utrudniającą interpretację był język użyty w piosenkach. Kompozytorzy sięgali po mieszankę łaciny, francuskiego oraz nieokreślonego dialektu, przez co znaczenie słów pozostawało niemal nieczytelne bez analizy kontekstowej.
Co ciekawe, jeden z graczy próbujący zapoznać się z tekstami utworów jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywki został ostrzeżony przez innych fanów, że natrafi na poważne spoilery. Ostatecznie ujawnienie tych muzycznych sekretów nie zepsuło jednak odbioru gry — wręcz przeciwnie. Dla wielu graczy stało się impulsem do ponownego przejścia Clair Obscur: Expedition 33 i docenienia, jak głęboko narracja została wpleciona w warstwę dźwiękową malowanego świata.
