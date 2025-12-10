Deweloperzy udostępniali spoilery swojej własnej gry. Niewiele osób się zorientowało

Twórcy Clair Obscur: Expedition 33 od samego pocz ątku prowadzili z graczami subtelną grę. Po ujawnieniu, że część scen w zwiastunach była celowo fałszywa, na jaw wyszło kolejne zaskakujące zagranie deweloperów — tym razem związane bezpośrednio z fabułą i zakończeniem historii.

Okazuje się, że niezwykle ceniona ścieżka dźwiękowa gry pełniła nie tylko funkcję klimatyczną. W tekstach utworów — również tych słyszalnych już w prologu — ukryto informacje dotyczące kluczowych wydarzeń fabularnych oraz relacji między głównymi bohaterkami, Alicią i Maelle. Sugestie te były jednak na tyle zamaskowane, że większość graczy nie była w stanie ich wychwycić przy pierwszym kontakcie z grą.

Najmocniejsze wskazówki pojawiały się w utworach towarzyszących ważnym starciom. Muzyka odgrywana przed pojedynkiem z Duallistą w segmencie Zapomnianego Pola Bitwy zawierała wersy, które wprost odnosiły się do finału opowieści. W tekście pojawiała się symbolika dwóch postaci — jednej pragnącej „odejść w niepamięć” i drugiej, która chce „pozostać obok”, co bezpośrednio koresponduje z losami Maelle i Verso.