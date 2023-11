Bungie próbuje odzyskać zaufanie fanów. Firma przeprasza i tłumaczy swoje postępowanie

Warto przypomnieć, że Bungie zostało przejęte przez Sony w 2022 roku, a jego kolejnym dużym projektem jest Marathon. W związku z zawirowaniami kadrowymi i zwolnieniem 100 ludzi, premiera gry została opóźniona i obecnie jest planowana na 2025 rok. Także premiera najnowszego dodatku do Destiny 2 została przesunięta z lutego przyszłego roku na czerwiec. Wyszło również na jaw, że Bungie zwolniło kilku weteranów, wśród których znaleźli się Michael Salvatori, który skomponował muzykę do Halo oraz Lorraine McLees, projektantka oryginalnego logo Halo. To wszystko wywołało wielkie oburzenie wśród fanów.

Bungie w ogniu krytyki, tłumaczy się fanom

W związku z wieloma kontrowersjami, Bungie zdecydowało się zabrać głos i na swoim blogu opublikowało wpis zatytułowany Nasza droga naprzód, w którym stara się wyjaśnić swoje działania i przeprasza fanów.