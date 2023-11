Bungie zwolniło około 100 pracowników. Plotki o problemach w Insomniac Games

Mimo iż Bungie jest własnością Sony, zespół nadal funkcjonuje jako niezależna jednostka. Prośba japońskiej korporacji o cięcia wydatków spowodowała, że Bungie zdecydowało się na sporą liczbę zwolnień – szacuje się, że pracę straciło około 100 pracowników, czyli 8% firmy. Zespół decydował o tym, kto zostanie zwolniony oraz jak przebiegnie cały proces, przy tym wszystkim cofając to, co powiedziano półtora roku temu: przejęcie nie będzie oznaczać zwolnień.

Zwolnienia pracowników nastąpiły w poniedziałek, więc dopiero teraz poznaliśmy szczegóły na temat całej sprawy. Forbes, podobnie jak IGN czy Bloomberg, skontaktował się ze swoimi źrodłami i postanowił rzucić nieco światła na to, co może być z różnych powodów dla wielu niejasne.

Niedawno sieć obiegły wieści o dość przykrej sytuacji w Bungie , czyli zespole odpowiedzialnym między innymi za Destiny 2 . Wygląda na to, że to nie koniec przykrych informacji, ponieważ wczoraj na łamach portalu Forbes dziennikarz Paul Tassi poinformował , iż sytuacja wygląda gorzej niż przypuszczano.

Sprawa pogarsza się w momencie, gdy czytamy, że pracownicy zostali pozbawieni dostępu do swoich kont w systemie czy nawet do poczty mailowej jeszcze zanim dowiedzieli się, że zostali zwolnieni . Tylko niektórzy mieli krótkie spotkania, na których dowiedzieli się, co właściwie się stało – i jednocześnie powiedziano im, aby nikomu o tym nie mówili. Inni z kolei dowiedzieli się o zwolnieniach… z Twittera (X). Dalej możemy przeczytać, że pracownicy nie mieli nawet możliwości pożegnania się z innymi członkami zespołu. Wielu kierowników zespołów w ogóle nie wiedziało, kto dokładnie został zwolniony dopóki to rzeczywiście się nie stało. Podczas gdy jedne zespoły utraciły kilka osób, inne wręcz przestały istnieć.

Do tego trzeba jeszcze dodać fakt, że niektóre świadczenia pracownicze wygasają wraz z końcem miesiąca, przez co zwolnienie 30. dnia miesiąca oznacza jeden marny dzień dodatkowego pokrycia tychże świadczeń. Ostatecznie sytuacja zamienia się w cyrk, ponieważ – jak donosi m.in. Forbes – wielu pracowników miało niewykorzystane akcje w wyniku umowy z Sony, która nakazywała im pozostanie w firmie przez co najmniej kilka lat, aby te akcje odebrać. Nie jest to jednak ważne, gdy pracownik odejdzie lub zostanie zwolniony – wówczas akcje wracają do Bungie, a pracownicy zwyczajnie je tracą.

Na ten moment ciężko stwierdzić, czy cokolwiek w tej sprawie się zmieni lub ulegnie poprawie. Pozostaje nam jedynie czekać na kolejne informacje. Oprócz tego jest jeszcze bowiem kwestia studia Insomniac Games, w którym również miało dojść do zwolnień – tak przynajmniej donoszą użytkownicy Twittera. Niektóre projekty mają stać pod znakiem zapytania, a finalnie gracze zastanawiają się, czy może to oznaczać opóźnienia lub też całkowity brak nowych gier przez jakiś czas. Na razie jednak są to nieoficjalne i niepotwierdzone przez nikogo oficjalnego informacje.

