Empire of the Ants – poznaliśmy wymagania sprzętowe. Niesamowicie realistyczny RTS od Microids zadebiutuje w listopadzie

Microids ujawniło wstępne wymagania sprzętowe gry strategicznej Empire of the Ants, działającej na silniku Unreal Engine 5. Sprawdźcie na jakim PC da się zagrać.

Akcja Empire of the Ants rozgrywa się w lesie Fontainebleau, a gracz wciela się w 103 683e, mrówkę której celem jest ochrona kolonii , gromadzenie zasobów, wzmacnianie armii i realizacja planów królowej.

Nad grą pracuje niewielki zespół z Tower Five, ale pokazywane wcześniej zwiastuny dają do zrozumienia, że będziemy mieli do czynienia z przepięknie wyglądającą grą, stawiającą przed grającymi zróżnicowane wyzwania oraz skalowalny poziom trudności.

Gra powstała przy wsparciu silnika Unreal Engine 5. Dzięki jego możliwościom wykreowany został fotorealistyczny las, zamieszkały przez różne stworzenia i rośliny. Doświadczymy odbywających się w czasie rzeczywistym zmian pór dnia - dzień, noc, świt i zmierzch, które przy wsparciu obsługi dynamicznego oświetlenia mają wyglądać oszałamiająco.

Z ujawnionych informacji wynika, że do sprawnego działania gry potrzebny będzie co najmniej procesor Intel Core i5 9400 lub AMD Ryzen 5 2600 z 16 GB RAM-u oraz karty graficzne AMD Radeon RX 580 lub Nvidia Geforce GTX 1060. Niezbędne będzie także 30 GB wolnego miejsca na dysku. Zalecane jednak użycie procesora Intel Core i5 9600 lub AMD Ryzen 5 3600 z 16 GB pamięci RAM i karty AMD Radeon RX 6800 lub Nvidia Geforce RTX 3080. Niestety, twórcy nie podali rozdzielczości, ustawień graficznych i liczby klatek na sekundę, jakie będą osiągalne na obu poziomach. Jest także zastrzeżenie, że są to jednak wstępne szacunki i ostateczne wymagania sprzętowe mogą się nieco różnić.

Empire of the Ants – oficjalne wymagania sprzętowe

Minimalne: